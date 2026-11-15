Aston Martin e Star Wars unite per celebrare 50 anni di un’icona culturale

Aston Martin parteciperà alle celebrazioni per il 50° anniversario di Star Wars (“Guerre stellari”), serie cinematografica creata da George Lucas quando le lancette del tempo segnavano l’anno 1977.

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Per l’importante ricorrenza anagrafica, la casa automobilistica di Gaydon porrà in essere una serie di iniziative che si svolgeranno nel corso del 2027. Ad unire idealmente i due marchi ci penseranno elementi come design, innovazione e creatività.

Quelle per il mezzo secolo di vita di Star Wars saranno delle celebrazioni globali, di portata grandiosa, in linea con il prodotto della settima arte onorato dal loro allestimento. Aston Martin si unisce a Disney e Lucasfilm, per dare un’impronta ancora più magica e prestigiosa all’organizzazione.

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L’obiettivo congiunto è quello di celebrare al meglio uno dei fenomeni culturali più longevi nella storia del cinema. Uscito per la prima volta nel 1977, Star Wars ha ridefinito la narrazione moderna, ispirando generazioni di spettatori in tutto il mondo.

Linee estreme e tecnologia da pista: un’hypercar domina il garage in penombra.

La storia di questo media franchise è ambientata in un tempo e in una galassia lontana. Si incentra sul conflitto eterno tra il bene e il male, personificato principalmente dalla lotta tra i Jedi (difensori della pace che usano il lato chiaro della Forza) e i Sith (che sfruttano il lato oscuro per dominare la galassia). Notevole il suo impatto sociale.

Ora che le candeline dei primi 50 anni di Star Wars si apprestano ad essere messe sulla torta, stanno prendendo forma dei festeggiamenti degni del rango dell’opera. Aston Martin sarà della partita. La presenza del marchio automobilistico inglese unirà due nomi iconici, celebri per la loro capacità di creare mondi che offrono una via di fuga dalla realtà.

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Questa collaborazione unica celebrerà l’eccellenza dell’artigianato britannico di ultra-lusso e la narrazione cinematografica, attraverso una serie di attività e progetti che si svilupperanno nel corso del 2027.

Un’hypercar dal design futuristico domina il silenzio dell’officina. Linee estreme, finiture in carbonio e puro carattere da pista.

La collaborazione sembra naturale, perché Aston Martin e Star Wars condividono l’impegno nel creare prodotti ed esperienze dal carattere distintivo e dal profondo impatto emotivo, che incarnano lo straordinario potere della visione e della narrazione nell’ispirare intere generazioni in tutto il mondo.

L’annuncio della partnership, da parte di Aston Martin, giunge mentre Lucasfilm sta preparando l’ampio programma celebrativo, che includerà pure la riproiezione nelle sale del film originale di Star Wars del 1977. I dettagli sul programma della casa di Gaydon per il 50° anniversario del noto prodotto cinematografico saranno svelati all’inizio del 2027.

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Fonte | Aston Martin