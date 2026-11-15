Pininfarina: risultati finanziari positivi nell’ultimo resoconto 2026

Numeri positivi giungono dal mercato per Pininfarina. Il gruppo torinese, noto nel mondo per lo splendore di molte auto cui ha dato vita nel corso della sua storia (Ferrari su tutte), è in netto progresso nelle metriche finanziarie.

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In un contesto competitivo particolarmente sfidante, il marchio ha confermato la propria capacità di reagire efficacemente alle dinamiche esterne, traendone beneficio.

I numeri danno conferma di quanto buona sia stata la strategia posta in essere. Nei primi nove mesi del 2026, Pininfarina ha registrato dei risultati particolarmente positivi e in significativa crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

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Da gennaio a fine settembre, i ricavi del gruppo hanno raggiunto quota 123,1 milioni di euro, con un aumento dell’82% rispetto ai 67,6 milioni del corrispondente periodo del 2025. Il margine operativo lordo è stato di 8,2 milioni di euro (contro 1,3 milioni di euro nei primi nove mesi del 2025).

Positivo, di conseguenza, il risultato operativo, con un avanzo di 4,9 milioni di euro (al 30 settembre dello scorso anno si era registrato un dato negativo per 4,0 milioni di euro). Nei primi nove mesi del 2026, l’utile netto di Pininfarina è stato di 4,1 milioni di euro, contro una perdita netta di 5,5 milioni di euro dello scorso anno.

I risultati del periodo sono stati sostenuti principalmente dalla piena operatività di alcune importanti commesse nel settore Stile, avviate nel corso dell’anno, nonché dal contributo delle attività sviluppate negli altri ambiti di business del Gruppo.

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Le performance conseguite riflettono la solidità del posizionamento di Pininfarina, la forza e la riconoscibilità internazionale del marchio, la progettualità ad elevato valore aggiunto.

L’andamento dei primi nove mesi conferma pertanto non solo la resilienza del Gruppo rispetto alle criticità del contesto macroeconomico e geopolitico, ma anche l’efficacia delle strategie perseguite negli ultimi anni in termini di sviluppo commerciale, ampliamento del portafoglio clienti, innovazione e valorizzazione del capitale umano e delle competenze specialistiche.

Fonte | Pininfarina