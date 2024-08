Tutte le auto candidate a diventare la “Car of the Year 2025”

Entrati ormai nella seconda metà dell’anno, è giunto il momento di considerare le candidate al Car of the Year 2025, come di consueto per ogni edizione. Gli organizzatori del noto premio internazionale, comprendente anche diverse categorie e suddivisioni al suo interno, hanno appena pubblicato la prima lista.

Questa lista rappresenta solo le candidate iniziali, quella che di fatto dovranno superare una prima selezione per poi accedere alla fase finale. La lista conclusiva definitiva arriverà a mettere insieme una serie di modelli pronti a sfidarsi nella votazione all’inizio del prossimo anno.

Va ricordato che il premio è riservato alle auto già disponibili o che saranno messe in commercio in almeno cinque paesi europei entro la fine dell’anno. La lista preliminare, quella che deve essere soggetta ancora a un’ampia scrematura, include 41 auto provenienti da 29 diversi marchi, con una notevole presenza di vetture cinesi. La presenza delle cinesi, ovviamente, non può stupirci.

Il 15 novembre 2024 la lista sarà definitiva, e il 22 novembre inizierà il primo turno di votazioni con 59 giurati provenienti da 22 paesi europei. Quest’anno, una caratteristica saliente della lista è il ritorno dei marchi italiani. Sarà un’edizione tutta da seguire per notare chi emergerà tra le nuove proposte.

Sono presenti quattro modelli di case italiane, due dei quali con buone probabilità di arrivare in finale: si tratta, infatti, dell’Alfa Romeo Junior, in buona compagnia insieme alla Fiat Grande Panda e due Maserati, la Grecale e la GranTurismo. Renault è il marchio con il maggior numero di auto candidate, tra cui la nuova Renault 5 E-Tech, la nuova Rafale e la Symbioz, puntando a bissare il successo del 2024, con la vittoria che andò alla Scenic.

Tra i produttori cinesi, MG ha alte probabilità di successo con la MG3, mentre BYD ritorna e Xpeng fa il suo debutto. Altri modelli che potrebbero raggiungere la finale, secondo le previsioni di molti esperti del settore, includono la nuova Dacia Duster, la Hyundai Inster, la Xpeng G6, la Lexus LBX e le Renault 5 e Symbioz.

La lista completa (iniziale, come abbiamo detto) delle candidate al Car of the Year 2025. In ordine alfabetico per marchio, abbiamo: Alfa Romeo Junior – Audi Q6 e-tron – BMW X2/iX2 – BYD Seal U – Citroën C3/ë-C3 – Citroen C3 Aircross – Cupra Tavascan – Cupra Terramar – Dacia Duster – Fiat Grande Panda – Ford Explorer – Ford Tourneo Courier – Hyundai Inster – Hyundai Santa Fe – KGM Torres – Kia EV3 – Lexus LBX – Maserati GranTurismo – Maserati Grecale – Mazda CX-80 – MG3 – MG Cyberster – Mini Cooper SE – Mini Countryman – Opel Grandland – Opel Frontera – Polestar 3 – Polestar 4 – Porsche Macan – Renault 5 E-Tech – Renault Symbioz – Renault Rafale – Skoda Superb – Skoda Kodiaq – Smart #3 – Suzuki Swift – Toyota Land Cruiser – Volkswagen Passat – Volkswagen Tiguan – Volvo EX90 – Xpeng G6.