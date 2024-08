Le cinesi Omoda e Jaecoo assicurano affidabilità e garanzie in Italia

Come andare incontro al cliente che vorrebbe un veicolo elettrico ma ha troppi dubbi? I due marchi cinesi Omoda e Jaecoo (entrambi interni al marchio Chery) pensano proprio a tutto. Se ci sono preoccupazioni sulla ricarica delle auto elettriche, dubbi sulla qualità e durata del prodotto, sui tempi di riparazione, sulla disponibilità dei ricambi e delle officine autorizzate, non c’è nulla di cui avere paura.

Questi temi fanno parte delle principali ansie dei consumatori che si avvicinano alla nuova mobilità elettrica e ai nuovi marchi del mercato automobilistico. Portando avanti il motto “in Europa per l’Europa”, Omoda e Jaecoo non vogliono scontentare proprio nessuno e seguire alla lettera il proprio imperativo commerciale.

La coppia di marchi di proprietà di Chery ha confermato il suo impegno verso la soddisfazione del cliente sin dal suo debutto ufficiale nel mercato italiano. La gamma di prodotti che vogliono portare in Europa Omoda e Jaecoo include diverse tipologie di motorizzazione (ICE, PHEV, BEV), tutte ovviamente di ultima generazione. La gamm di propulsioni è inoltre supportata da una rete di vendita e assistenza diffusa con 40 concessionari sul territorio. Un centro logistico nazionale garantisce la fornitura dei ricambi entro 24 ore dall’ordine per il Continente e 48 ore per le isole.

Se non bastasse questa rapidità e questa efficienza, l’azienda offre un pacchetto di garanzie per tutti i veicoli venduti in Italia. Omoda e Jaecoo offrono una garanzia estesa su motore e verniciatura. Infatti, a quanto dichiara ufficialmente il gruppo Chery, tutti i veicoli Omoda e Jaecoo venduti in Italia beneficiano di una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri, con copertura illimitata per i primi 3 anni. La verniciatura è garantita per 3 anni, mentre la protezione contro corrosione e ruggine è estesa a 12 anni.

Non finisce qui: è prevista anche una garanzia sui pezzi di ricambio e componenti elettrici per 10 anni, con una copertura di 3 anni/chilometraggio illimitato sui ricambi originali (ad eccezione delle parti soggette a usura). La garanzia copre solo parti e dotazioni originali del veicolo, escludendo articoli soggetti a normale usura come pastiglie freni, tergicristalli e cinghie. Insomma, niente male come mossa di conquista e crescita del proprio appeal nel Vecchio Continente.