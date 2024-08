Hyundai Ioniq 6, il restyling presenterà alcune novità interessanti

Della Hyundai Ioniq 5 si è parlato tanto e, in effetti, è stato il veicolo elettrico di maggior successo per il marchio coreano. Tutto merito di un mix intrigante di design audace e caratteristiche innovative. La casa automobilistica coreana ha successivamente lanciato la berlina elettrica Ioniq 6, modello che però non ha ricevuto la stessa accoglienza entusiastica. Probabilmente ha giocato un ruolo determinante la sua forma particolare, specialmente al posteriore.

Il design della Ioniq 6 ha sempre suscitato opinioni contrastanti, sebbene la sua aerodinamica attentamente studiata le consenta di essere una delle EV più efficienti sul mercato. I designer Hyundai sembrano essere consapevoli delle critiche ricevute in tutti questi mesi, specie per il design. Ma il prossimo restyling apporterà significativi cambiamenti, anche per ovviare a queste reazioni poco lusinghiere.

Un prototipo molto camuffato avvistato durante i test in Europa mostra come Hyundai voglia adottare un nuovo linguaggio stilistico per la parte anteriore. La scelta è sorprendente, specie se pensiamo che la Ioniq 5 ha ricevuto solo lievi modifiche con il suo aggiornamento di metà ciclo. Qui c’era davvero bisogno di toccare un po’ di più la Ioniq 6.

La modifica più evidente, dunque, riguarda il design del frontale, con un cofano ridisegnato e nuovi fari. Invece dei gruppi ottici monoblocco, la Ioniq 6 sembra avere fari posizionati più in basso nel paraurti anteriore. Il cofano ora ha una forma più squadrata. Sembra che Hyundai abbia anche separato le luci diurne dai fari principali, con questi ultimi posizionati ancora più in basso. La parte posteriore avrà sicuramente una nuova linea e un nuovo design per l’illuminazione, anche se non è chiaro quali altre modifiche troveremo. Lo spoiler a coda d’anatra del modello attuale sembra poter rimanere, anche se rivisitato.

La Hyundai Ioniq 6, al momento della sua uscita pubblica, è stata soprannominata la “Porsche dei poveri” proprio per lo spoiler posteriore. Forse Hyundai vorrà cambiare questa percezione. Ma, va detto, la berlina elettrica è una delle migliori EV sul mercato, grazie alla sua architettura E-GMP che supporta la ricarica a 800 volt.

Sui dettagli tecnici, ci aspettiamo che la Ioniq 6 erediti la maggior parte delle modifiche introdotte con il restyling della Ioniq 5. Ci aspettiamo un pacco batteria più grande da 84 kWh, che dovrebbe migliorare l’autonomia. Le opzioni di motorizzazione probabilmente rimarranno invariate, con una versione a motore singolo da 225 CV e una variante a doppio motore da 320 CV. Una nuova aggiunta sarà la variante Ioniq 6 N, con 641 cavalli grazie a una configurazione a doppio motore. La rinnovata Hyundai Ioniq 6 dovrebbe iniziare le consegne alla fine del 2025 come modello 2026.