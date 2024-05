Renault 5 E-Tech, i prezzi e gli allestimenti disponibili in Italia

La Renault 5 E-Tech, nuova arrivata della casa francese con una grossa responsabilità e un nome storico dell’automobilismo da portare sulle spalle, è pronta a fare il suo ingresso in Italia. Presentata ufficialmente a febbraio scorso, arriva sul mercato con due allestimenti iniziali, Techno e Iconic Cinq, e può già essere ordinata.

Altri allestimenti saranno disponibili nel 2025. Riguardo a Techno e Iconic Cinq, partono rispettivamente da 32.900 euro e 34.900 euro. Una versione più economica, prevista per il prossimo anno, avrà un prezzo indicativo di 25mila euro. Si potrà ordinare la Renault 5 dal 31 maggio 2024.

La Renault 5 E-Tech è equipaggiata con un motore elettrico da 150 CV e 245 Nm, che permette un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi e una velocità massima di 150 km/h. La batteria da 52 kWh consente un’autonomia di 410 km. Può essere ricaricata in corrente continua passando dal 15% all’80% di ricarica in 30 minuti. Nel prossimo anno sarà disponibile anche una versione con batteria da 40 kWh, abbinata a propulsori meno potenti, e con una percorrenza massima di 300 km.

La vettura è costruita sulla piattaforma CMF-B EV, nota anche come AmpR Small, e sarà offerta in cinque tinte per la carrozzeria: Giallo Pop!, Verde Pop!, Blu Notturno, Bianco Nacré e Nero Etoilé, con possibilità di personalizzare tetto e portiere.

Entro il 2025, l’offerta si allargherà mettendo a disposizione ben cinque allestimenti. Gli altri tre, dunque, saranno Five, Evolution e l’edizione speciale Roland-Garros. Gli allestimenti appena resi disponibili in Italia includono di serie un caricatore bidirezionale AC da 11 kW, caricabatterie rapido fino a 100 kW DC, climatizzatore automatico, cerchi in lega da 18 pollici, telecamera posteriore per parcheggio, Adaptive Cruise Control. Sulla plancia c’è un doppio display orizzontale con quadro strumenti digitale da 10 pollici e display centrale da 10,1 pollici con sistema multimediale OpenR Link con Google integrato e Route Planner.

L’allestimento Iconic Cinq è dotato inoltre di sistema di parcheggio automatico, sedili anteriori e volante riscaldabili, oltre a dettagli estetici esclusivi. Sono disponibili anche diversi pacchetti opzionali, come l’Easy Drive (con guida assistita di livello 2) e il monitoraggio dell’angolo cieco, oltre al cavo di ricarica domestico e l’adattatore per la ricarica bidirezionale.