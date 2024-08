CATL si mette in testa di investire in taxi volanti elettrici

Solo due mesi fa, CATL, il gigante cinese delle batterie, ha completato con successo i primi test su un mezzo aereo a zero emissioni con un’autonomia di 3.000 km. Non era solamente un piccolo sogno, un capriccio: si trattava di un progetto, come tutti quelli cinesi, che volevano e potevano raggiungere una vera produzione.

L’azienda ha annunciato l’intenzione di investire “centinaia di milioni di dollari” nella startup cinese Autoflight per sviluppare eVTOL (ovvero veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale) destinati al trasporto di merci o passeggeri. Insomma, dalle auto elettriche non inquinanti ai velivoli il passo è breve, o no?

Autoflight, con sede a Shanghai, ha già consegnato in Giappone il suo primo velivolo, il Prosperity. Questo modello prodotto col sostegno di CATL offre quattro posti passeggeri più il pilota, raggiunge una velocità di 200 km/h e promette un’autonomia fino a 250 km. Si è trattato della prima concreta applicazione delle nuove tecnologie in fatto di batterie (al momento sviluppate più per auto elettriche che per velivoli). Ed è stata la “prima consegna al mondo di un velivolo eVTOL civile nella classe da una tonnellata”, come dichiara la stessa azienda cinese.

Il cliente che ha ottenuto questo mezzo con tecnologie CATL dovrà attendere il 2025 per utilizzare il mezzo, ovvero quando saranno ottenute le certificazioni necessarie. In primavera, una variante cargo del modello Prosperity, chiamata CarryAll, ha ricevuto per la prima volta nella sua categoria la certificazione di tipo dalla Chinese Civil Aviation Administration (CAAC).

Il settore eVTOL, per il colosso delle batterie per auto elettriche, non è proprio una scommessa. Grazie a questa partnership, CATL entra ufficialmente nel settore dei veicoli a decollo verticale e in modo determinato. Il primo obiettivo sarà sviluppare batterie aeronautiche che aumentino l’autonomia di volo.

Dopo il completamento del finanziamento, AutoFlight continuerà a impegnarsi nella ricerca, nello sviluppo e nell’applicazione della tecnologia eVTOL, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sicurezza e l’affidabilità della logistica aerea, oltre che delle soluzioni di viaggio. Sono comunque numerosi i concorrenti a livello globale, con gli Stati Uniti in testa sul numero di start up attive sugli eVTOL.