Dacia Duster: in arrivo una nuova versione Coupé del SUV?

Dacia sta lavorando a diversi modelli, che arriveranno sul mercato nei prossimi anni. Tra queste c’è la berlina sportback C-Neo, così come la nuova Stepway, che si separerà dalla Sandero, e la nuova generazione di Sandero stessa. Ma non è finita qui, perché secondo quanto riportato da Auto-Moto, la casa automobilistica romena starebbe lavorando anche alla nuova Dacia Duster.

Dacia Duster: ecco come sarebbe in versione SUV Coupé

La nuova Duster dovrebbe essere un SUV Coupè, più lunga del modello attuale e con una coda più bassa e tronca. Secondo Auto-Moto, presto la Renault Arkana dovrebbe uscire di produzione. Tuttavia, questo modello potrebbe fungere da base ed essere utilizzato per realizzare proprio la nuova Duster. Questa dovrebbe avere un passo allungato, con una lunghezza di circa 4,60 metri, le stesse dimensioni di Renault Arkana.

Dacia potrebbe quindi così sfruttare una piattaforma già esistente, sfornando un nuovo modello con un ottimo rapporto qualità/prezzo, cosa a cui l’azienda ci ha ormai abituati. La vettura low cost si aggiungerebbe così ad una gamma già di per sé vasta, con la Spring, unica elettrica del brand, Sandero, Jogger e Duster. A queste presto si aggiungeranno la Bigster, una versione più grande della Duster, e la berlina C-Neo. Nel 2027 si aggiungerà alla gamma anche la Stepway, che come anticipato in precedenza diventerà un modello a sé, staccandosi dalla Sandero.

Fino ad ora la casa automobilistica romena ha registrato vendite al di sopra delle aspettative, superando anche la tanto premiata Tesla Model Y in Europa, che lo scorso anno è stata l’auto più venduta sia nel Vecchio Continente che a livello globale. Questo rinnovo della gamma, con tantissime nuove aggiunte, non farà altro che portare l’azienda ad un livello ancor più elevato. Non ci resta che attendere notizie più certe da parte della casa automobilistica romena.