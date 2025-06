Mitsubishi ASX 2025, tutti i dettagli del restyling: aspetto, motori, dotazione e prezzi

Il Mitsubishi ASX giunto alla versione 2025 arriva con un restyling profondo che rinnova il suo stile esterno, aggiorna l’equipaggiamento tecnologico e rafforza l’identità del modello, mantenendo comunque una linea di motorizzazioni ampia e flessibile.

Nato sulla base tecnica del Renault Captur di seconda generazione, con cui condivide l’architettura, l’ASX trova oggi una propria personalità più definita grazie a scelte stilistiche mirate e contenuti esclusivi per il modello Mitsubishi, tra cui spicca la garanzia estesa fino a 8 anni o 160.000 km.

Pensato per chi desidera un SUV urbano compatto, solido e dai consumi contenuti, anche in versione elettrificata, l’ASX MY25 adotta il cosiddetto linguaggio di design “Dynamic Shield”, già distintivo del marchio giapponese. Il frontale sfoggia ora una nuova griglia prominente e fari full LED, per un look più grintoso e moderno, mentre la zona posteriore tradisce ancora una certa parentela stilistica con il Captur.

L’abitacolo dell’ASX aggiornato per il 2025 compie un vero salto tecnologico grazie all’introduzione del sistema Google integrato, che include Maps, Assistant e accesso alle app tramite Google Play Store. A ciò si aggiunge l’app dedicata My Mitsubishi Motors, che consente il monitoraggio e la gestione del veicolo da remoto. Il cuore dell’infotainment è rappresentato da un display touch da 10,4 pollici, compatibile wireless con Apple CarPlay e Android Automotive.

Tra gli optional spiccano il tetto panoramico in vetro, la ricarica wireless per smartphone, il cruise control adattivo e una suite di sistemi ADAS, tra cui il mantenimento attivo della corsia. Quattro le modalità di guida selezionabili, Eco, Comfort, Sport e Personalizzata, ideali per adattarsi a ogni stile al volante.

Sul fronte delle motorizzazioni, il nuovo ASX mantiene la tripla offerta motori della versione precedente. Si parte con il 1.0 MPI-T benzina da 91 CV, abbinato a cambio manuale a sei marce, la soluzione semplice ed economica. La proposta intermedia è il 1.3 Di-T MHEV mild hybrid da 140 CV, un turbo benzina a quattro cilindri con sistema ibrido leggero da 12V, per cercare l’equilibrio tra prestazioni e consumi, attestati a circa 5,9 l/100 km WLTP.

Il top di gamma della Mitsubishi ASX è il sistema full hybrid da 143 CV, con propulsore 1.6 termico, due motori elettrici e trasmissione automatica multimodale. Questo allestimento eccelle soprattutto in città, dove l’elettrico entra spesso in azione.

Compatto nelle misure, 4,23 metri di lunghezza, 1,79 m di larghezza e 1,57 m in altezza, l’ASX offre una capacità di carico flessibile da 422 a 1.275 litri. Il listino parte da un prezzo accessibile di 27.190 euro per la versione 1.0 benzina e raggiunge i 39.290 euro per la versione full hybrid. Il modello mild hybrid, con dotazioni complete, ha un prezzo di 34.690 euro.