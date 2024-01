MG3 pronta a conquistare l’Europa, debutterà il 26 febbraio

Tutto pronto per il debutto della MG3, la nuova vettura della casa cinese facente parte del gruppo SAIC Motor. Stiamo parlando della settima casa automobilistica più grande al mondo ed il primo gruppo automobilistico in Cina con vendite annuali superiori a 7 milioni di unità. Insomma, non certo l’ultima arrivata. Con il nuovo modello l’azienda è pronta a conquistare anche l’Europa, il quale sarà venduto anche in alcune regioni dell’Asia.

Debutto il 26 febbraio

La data da segnare in calendario per l’arrivo di questa MG3 è, come detto, il 26 febbraio. La terza generazione del modello verrà ufficialmente mostrata al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2024. Sia la divisione europea che quella australiana di MG hanno confermato la notizia sui loro account sui social media. Da rumors su brevetti e alcune foto spia abbiamo comunque già un’idea di quel che ci attende. In sostanza, possiamo dire che questo nuovo modello sembra una versione più piccola delle berline MG5 ed MG7. Il frontale sfoggia un muso affilato e fari aggressivi. Assente la griglia sostituita da una grande presa d’aria nel paraurti.

Questo nuovo modello presenta inoltre un profilo più scolpito rispetto alle versioni precedenti, caratterizzato da linee curve che ricordano un po’ quelle della Seat Ibiza. Nella parte posteriore sono presenti una coppia di luci posteriori montate orizzontalmente e un paraurti posteriore sportivo. Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, non sono mai trapelate foto degli interni, ma possiamo immaginare che MG adotterà stili moderni e doterà l’auto di tutti i confort migliori del momento, sempre ovviamente in una fascia da entry level, visto i costi moderati.

MG3, cosa sappiamo?

Stando agli ultimi rapporti, la MG3 sarà dotata di un propulsore ibrido autoricaricante, composto da un motore a benzina da 1,5 litri, un singolo motore elettrico e un pacco batterie agli ioni di litio. Di recente si parla molto proprio delle batterie e le aziende che stanno effettuando ricerche in quelle allo stato solido non sono poche. Tornando alla MG3, l’ultimo restyling risale al 2018, per la seconda generazione introdotta nel 2011. Si tratta di una berlina tra le più amate in Australia, ma ora MG vuole conquistare anche l’Europa attraverso un’offerta entry level che entrerà a gamba tesa nel mercato delle auto elettriche.

Si prevede che la MG 3 del 2024 sarà messa in vendita in Europa, Regno Unito e nelle regioni dell’Asia Pacifica, ossia Australia, Brunei, Cambogia, Cina, Hong Kong altre ancora. È lecito ritenere che il modello manterrà un prezzo competitivo, come il suo predecessore. A tal proposito pensiamo quindi che il costo finale potrebbe essere intorno ai 17 mila euro. Staremo a vedere. Intanto possiamo ingannare l’attesa con questo teaser rilasciato dalla stessa azienda sul canale ufficiale YouTube Europe.