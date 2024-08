Honda Civic, il restyling è un sogno tutto giapponese

Honda ha rivelato al pubblico nuovi interessanti dettagli che anticipano la 11a generazione della Civic e del suo restyiling. Il lancio della Civic aggiornata sul mercato giapponese è previsto per l’autunno di quest’anno. A differenza della Malesia, dove la Civic è disponibile in versione berlina, in Giappone sarà commercializzata solo la versione hatchback.

La novità principale del restyling è l’introduzione della variante RS, che è stata presentata in anteprima come “prototipo” al Tokyo Auto Salon di quest’anno. La versione sportiva è equipaggiata con un motore turbo benzina da 1,5 litri a quattro cilindri in linea, che eroga 182 CV e 240 Nm di coppia, come i modelli EX e LX precedenti al restyling, ma con un cambio manuale a sei marce e con trazione anteriore.

Come avviene nella Type R, la Civic RS dispone di una funzione di rev-matching (adattamento dei giri sincronizzato alla scalata) per chi preferisce non effettuare manualmente la tecnica del “punta-tacco” durante le scalate. Altre modifiche alle prestazioni includono una messa a punto delle sospensioni specifica per la RS, un’altezza da terra ridotta di 5 mm e diverse nuove modalità di guida.

L’estetica è arricchita dai badge RS e dai dettagli neri aggiuntivi sulla carrozzeria. Il restyling comprende anche un paraurti anteriore ridisegnato. La Honda Civic RS presenta prese d’aria leggermente più grandi agli angoli per un aspetto ancora più aggressivo. La parte posteriore della mostra tubi di scarico più esposti, diversamente da quanto avviene nelle altre varianti. Gli acquirenti possono personalizzare ulteriormente il veicolo con una gamma di accessori, tra cui un’ala posteriore, diversi fendinebbia, il labbro nel paraurti e la minigonna.

Oltre alla RS, la Civic sarà disponibile anche con il sistema ibrido e:HEV di Honda nelle varianti LX ed EX. Questi modelli probabilmente utilizzeranno lo stesso motore a benzina aspirato da 2,0 litri a quattro cilindri in linea, che eroga 141 CV e 182 Nm. Di certo non un’utilitaria “tranquilla”. Questo motore, in questo allestimento ibrido, funge da generatore per caricare una batteria che alimenta un motore elettrico montato anteriormente, con una potenza nominale che sale a 184 CV e 315 Nm.