Toyota sta creando attesa con una campagna teaser che ha praticamente tolto ogni dubbio sulla data di debutto della sua prossima ammiraglia sportiva, destinata a fianco della raffinata Lexus. L’azienda giapponese ha attivato una landing page online piena di indizi criptici, che alludono al retaggio di due icone: la storica Toyota 2000GT e la celebre Lexus LFA, questa decisamente più sconosciuta al mercato europeo.

I riferimenti in “salsa hype” di Toyota vanno a due modelli che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo delle auto ad alte prestazioni. La 2000GT, considerata tra le prime vere sportive giapponesi capaci di sfidare le leggendarie europee, in pochi l’avranno dimenticata davvero. La LFA, invece, è amata Oltreoceano per il ruggito del motore V10 e la produzione limitata, diventando quasi un oggetto da collezione.

L’evento di presentazione è fissato per il 13 ottobre al Fuji Speedway, struttura quasi di culto, di proprietà Toyota, e quasi certamente vedrà la luce la nuova GR Super Sports, o forse la sua gemella di lusso Lexus LFR.

Negli ultimi mesi, i rumor hanno parlato di due scenari. Toyota potrebbe anche svelare la versione stradale della GR GT3, progettata per competere sia in pista che su strada, oppure lasciare l’esclusiva produzione al marchio Lexus con il modello LFR. Tutte le voci concordano sul fatto che entrambe le varianti, corsa e stradale, saranno spinte da motori V8 biturbo, con la versione da strada arricchita da un sistema ibrido.

Secondo le indiscrezioni, la GR Super Sports avrebbe dovuto debuttare entro fine 2025 per arrivare negli showroom all’inizio del 2026, in concomitanza con l’ingresso in pista della GT3. Tuttavia, fonti citate dalla rivista giapponese Best Car ad agosto hanno suggerito un possibile ritardo per la versione stradale.

Anche se la versione da strada arriverà dopo la GT3, Toyota potrà comunque testare la vettura in pista, seguendo la strategia recentemente adottata da Aston Martin con la nuova Vantage GT3. La piattaforma della supercar sarà probabilmente adattata per la futura Toyota Supra, un altro capitolo storico dell’auto sportiva giapponese.