Torna il Salone dell’auto di Parigi con un’edizione molto interessante

Dal 14 al 20 ottobre si terrà il tradizionale Salone dell’auto di Parigi. Un appuntamento a cadenza biennale che torna dopo l’edizione del 2022 passata un po’ in secondo piano e che ha come obiettivo quello di presentare le principali novità del settore. All’edizione di quest’anno del Salone dell’Auto di Parigi, nonostante il trend delle case automobilistiche sia quello di non partecipare a queste esposizioni, saranno tanti i motivi di interesse anche e soprattutto per le conferme arrivate dai principali brand. Ecco qualche anticipazione.

Le anticipazioni dei 23 brand presenti al Salone dell’auto di Parigi

Al Salone dell’auto di Parigi 2024 parteciperanno ben 23 brand: Alfa Romeo, Alpine, Audi, BMW, BYD, Cadillac, Citroen, Dacia, Ford, Forthing, GAC, Kia, Leapmotor, Microlino, MINI, Mobilize, Peugeot, Renault, Seres, Skoda, Tesla, Volkswagen e Xpeng.

Nonostante Alfa Romeo non abbia particolari novità (dovremmo attendere il prossimo anno per la nuova Stelvio) parteciperà al Salone dell’auto di Parigi con l’Alfa Romeo Tonale model year 2025, l’Alfa Romeo Junior e l’Alfa Romeo 33 Stradale.

Alpine, invece, parteciperà presentando in anteprima la nuova A390_β. Si tratta del concept che anticipa la nuova fastback a marchio Alpine. Inoltre l’evento parigino sarà l’occasione per la presentazione del prototipo dell’Alpenglow Hy6, l’auto con motore a idrogeno. Non mancherà l’Alpine A290, la versione sportiva della Renault 5.

Audi porterà le nuove A5, A6 e-tron, Q6 e-tron, Q5 e RS 3 restyling, mentre BYD porterà in scena la Sea Lion 7 e la Denza Z9 GT. Cadillac porterà la Optiq così da accelerare l’ingresso del brand nel mercato europeo. Molto più ricca la proposta di Citroen che, giocando in casa, coglie l’occasione del Salone dell’auto di Parigi per mostrare le nuove C4 e C4 X e un concept inedito che potrebbe essere un assaggio della nuova C5 Aircross.

Dacia parteciperà con la Dacia Bigster, il primo SUV compatto del marchio, mentre Ford arriverà a Parigi con la Ford Capri e le versioni ibride delle Ford Puma e Ford Kuga. Spazio anche per la Ford Mustang Mach-E con la versione aggiornata del BlueCruise con gli ADAS di livello 2.

Kia, invece, si farà apprezzare per la EV9 GT e il restyling della Sportage. Leapmotor parteciperà al Salone dell’auto di Parigi con la Leapmotor B10, un SUV compatto che dovrebbe essere accompagnato anche dalle Leapmotor T03 e la Leapmotor C10 che sono i primi modelli del marchio a essere commercializzati in Europa.

L’evento parigini sarà per MINI l’occasione per presentare due modelli MINI John Cooper Works (entrambi elettrici) e la nuova MINI Cabrio. L’altro brand francese, Peugeot, porterà in scena la nuova 408 elettrica e le versioni Long Range della 3008 e della 5008. Rimanendo tra le case automobilistiche francesi Renault svelerà la Renault 4, il concept della Renault Embleme e la city car Renault Twingo E-Tech Electric.

Concludiamo la rassegna delle anticipazioni del Salone dell’auto di Parigi parlando di Tesla che non ha confermato con quali modelli si presenterà, ma non è da escludere che si tratti del celebre e tanto atteso robotaxi da poco presentato negli studi cinematografici di Hollywood. Infine Volkswagen porterà la ID. GTI e la gamma sportiva elettrica GTX.