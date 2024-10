Dacia Bigster, svelato il nuovo SUV da 25.000 euro: la concorrenza trema

La Dacia Bigster è stata ufficialmente presentata. Gli appassionati potranno ammirarla da vicino al Salone di Parigi, che inizierà il 14 ottobre. Nel frattempo, la casa automobilistica ha svelato le prime immagini e le caratteristiche del nuovo SUV della gamma, il più grande realizzato fino ad ora. Il SUV di segmento C ha come obiettivo quello di conquistare una fetta di mercato importante, in un segmento affollato e tanto combattuto. Ma sappiamo che il punto di forza di Dacia è l’ottimo rapporto qualità/prezzo e saprà dire la sua.

Dacia Bigster: svelati i primi dettagli del nuovo SUV

La Dacia Bigster misura 4,57 metri di lunghezza, 1,81 metri di larghezza e 1,71 metri di altezza, con un passo di 2,7 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 667 litri. Il SUV poggia sulla piattaforma Cmf-B del Gruppo Renault e presenta linee squadrate e un look simile alla “sorella minore” Duster. La firma luminosa a Y la troviamo sia sull’anteriore che sul posteriore. Il design del cofano è stato realizzato per consentire al conducente una visuale ottimizzata. Diversi componenti, come passaruota e parte inferiore dei paraurti sono stati realizzati in Starkle, un materiale derivato dal riciclo. Le versioni top di gamma sono disponibili con il tetto nero a contrasto e la nuova tinta Indigo Blue metallizzato.

L’abitacolo è pensato per offrire spazio e comfort. La plancia verticale incrementa lo spazio per i passeggeri dei sedili anteriori, mentre dietro al volante non può mancare il classico schermo della strumentazione digitale, da 7 o 10 pollici in base all’allestimento scelto. Presente su tutte le versioni lo schermo da 10,1 pollici dedicato al sistema infotainment. La casa automobilistica mette a disposizione anche tre tipi di consolle centrale, tra cui una con bracciolo e vano refrigerato. Come preannunciato, il SUV avrà 5 posti e non 7 come previsto. Si tratta di una scelta presa per non fare concorrenza alla Jogger.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, a disposizione ci sono 4 scelte, tutte elettrificate. Si parte da un motore benzina 4 cilindri da 1,8 litri e 107 CV, un motore elettrico e un generatore ad alta tensione, batteria da 1,4 kWh e un cambio automatico elettrificato, dotato di 4 rapporti per il motore termico e 2 per il motore elettrico. In totale, la potenza complessiva è di 155 CV.

La Bigster TCe 140 monta un motore benzina turbo 3 cilindri da 1,2 litri e 140 CV di potenza, abbinato ad un sistema Mild Hybrid da 48 V e un cambio manuale a 6 rapporti. Si prosegue con l’immancabile versione GPL, che in sostanza monta lo stesso motore della versione precedente Mild Hybrid, ma con alimentazione bifuel. Secondo la casa automobilistica, con questa motorizzazione, in totale si avranno a disposizione 1.450 km di autonomia grazie ai due serbatoi, di cui 50 litri benzina e 49 litri GPL.

Infine, troviamo la Bigster TCe 130 4×4, che offre un motore turbo 3 cilindri da 1,2 litri Mild Hybrid da 130 CV, con trazione integrale, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti. Gli allestimenti disponibili saranno Essential, Expression, Extreme e Journey. I prezzi delle diverse versioni non sono stati ancora comunicati, ma la casa automobilistico ha comunicato che si partirà da una base di 25.000 euro per il modello entry level. Le consegne sono previste nei primi mesi del 2025.