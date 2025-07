Dacia Bigster ‘Redust’: il SUV economico diventa una belva da off-road

Il preparatore tedesco Carpoint ha preso la già molto apprezzata Dacia Bigster e l’ha completamente trasformata, dando vita a un autentico SUV fuoristrada pensato per l’avventura pura.

Advertisement

Il risultato finale si chiama Bigster Redust, una reinterpretazione in chiave rugged e aggressiva del popolare modello romeno, ora in grado di affrontare con autorità non solo terreni accidentati ma anche sabbia, sentieri sterrati e tracciati boschivi. Di tutto, sostanzialmente.

Advertisement

Il design parla chiaro fin dal primo sguardo: questa versione “hardcore” non è destinata alle strade urbane ma ai veri percorsi off-road. Le gomme all-weather 235/65 R16, che sporgono ben oltre i parafanghi, evidenziano l’assetto rialzato e muscoloso, enfatizzato da assali allargati, una presa d’aria funzionale sul cofano e robuste pedane laterali.

L’intento di Carpoint è quello di portare la Bigster lontano dalla città e immergerla in scenari dove solo i mezzi più resistenti si avventurano. A completare l’estetica, appunto, da “avventura”, c’è un massiccio portapacchi da tetto con barra LED integrata, perfetto per chi si cimenta in escursioni notturne o trasporta equipaggiamento da campeggio. La verniciatura in verde oliva opaco con dettagli in bronzo dona un tocco quasi militare, sottolineando l’anima outdoor del progetto.

Sotto la carrozzeria, una protezione sottoscocca rinforzata promette durabilità anche in condizioni estreme. Restando sotto la carrozzerie, oltre all’aspetto da battaglia, la Bigster Redust mantiene una meccanica ben bilanciata. Il cuore è un motore 1.2 turbo tre cilindri mild hybrid da 48V, capace di erogare 131 CV con trazione integrale gestita da un cambio manuale a 6 rapporti. Le prestazioni dichiarate parlano di uno 0-100 in 11,2 secondi e una velocità massima di 180 km/h, con consumi contenuti a 6,2 l/100 km e una coppia di 230 Nm.

Advertisement

All’interno, la Redust mantiene le dotazioni della Bigster di serie ma le adatta a un uso più robusto: sei airbag, infotainment touchscreen con Android Auto/Apple CarPlay, fari full LED, cruise control, sensori luce/pioggia e parcheggio, e volante multifunzione.

La Bigster Redust è già disponibile al prezzo di 36.290 euro presso Carpoint, un investimento superiore alla futura versione base del modello Dacia, ma giustificato da una preparazione curata nei dettagli. Per chi preferisce personalizzare gradualmente il proprio mezzo, i singoli componenti sono acquistabili separatamente. Inoltre, Carpoint ha già confermato che una variante ancora più estrema è in fase di sviluppo.