Nuova Ford Capri è una copia della Polestar 2? Il CEO del brand svedese polemizza

Ford ha presentato pochi giorni fa il suo ultimo SUV elettrico: la nuova Ford Capri. Questo veicolo ha attirato l’attenzione per le sue promettenti caratteristiche e dotazioni. Tuttavia, il design della vettura ha suscitato alcune reazioni contrastanti. Ma non è finita qui, perché anche il suo nome ha fatto discutere. Alfa Romeo, infatti, ha pubblicato sui social un post ironico dove consiglia come risolvere un eventuale problema con il nome in caso di lamentele da parte del Governo italiano, in seguito alla legge sull’Italian Sounding che ha costretto il brand italiano a cambiare nome all’Alfa Romeo Milano. Il post mostrava le coordinate di Capri, un villaggio di Cape Town, in Sud Africa. Un consiglio ironico che potrebbe “salvare” effettivamente il brand dell’Ovale Blu dalle polemiche?

Ford Capri è uguale alla Polestar 2? Il CEO del brand svedese fa notare la somiglianza

La nuova Ford Capri, che ha un prezzo decisamente elevato rispetto alla media dei veicoli elettrici, sembra non essere così originale. Questa opinione è stata condivisa dal CEO di Polestar, che ha recentemente pubblicato una storia su Instagram mettendo a confronto la Polestar 2 con il nuovo SUV americano. A prima vista, la Ford Capri e la Polestar 2 mostrano effettivamente somiglianze in termini di dimensioni, proporzioni e forma generale.

Tuttavia, il design di molte auto recenti spesso sacrifica l’originalità a favore dell’efficienza aerodinamica. Questa scelta è strettamente legata alla necessità di ottimizzare il consumo della batteria nei veicoli elettrici. Infatti, minore è la resistenza dell’auto al vento, maggiore è l’efficienza della batteria.

Questa tendenza è particolarmente evidente nei SUV e nelle berline elettriche, mentre è meno pronunciata nelle city car. La somiglianza tra i due modelli ha catturato l’attenzione di Thomas Ingenlath, CEO di Polestar. Appare evidente che i designer di Ford hanno seguito le tendenze attuali, mischiandole con alcuni elementi della “vecchia” Capri.

A far discutere anche i prezzi, che partono da 51.500 euro per la versione con trazione posteriore e salgono a 58.000 euro per la versione con trazione integrale nell’allestimento Premium. Da capire anche la questione legata al nome del modello, ma sembra che al momento il Governo italiano non abbia rilasciato dichiarazioni in merito. La legge sull’Italian Sounding vale soltanto per Stellantis oppure il consiglio di Alfa Romeo ha davvero funzionato?