Ford Puma elettrica: ecco come sarebbe se ispirata alla Mustang Mach-E

Al momento le vendite di Ford sono in declino, specialmente in seguito al termine della produzione di modelli di grande successo come Fiesta, Focus e Mondeo. Dunque, perché non puntare sulle auto elettriche? Sebbene nelle ultime settimane la casa automobilistica dell’Ovale Blu ha dichiarato di aver rivisto i propri obiettivi sulla transizione all’elettrico, che includeva quello di diventare marchio 100% a zero emissioni entro il 2030, le auto elettriche inizialmente previste arriveranno comunque sul mercato. Tra queste c’è la Ford Puma Gen-E, che secondo alcuni potrebbe avere un design simile alla Mustang Mach-E, seppur più compatta.

Ford Puma: la versione elettrica sarà ispirata alla Mustang Mach-E? Ecco come potrebbe essere

Il restyling della Ford Puma ha fatto il suo debutto da poco sul mercato, e la sua versione elettrica, prevista per il debutto entro la fine dell’anno, porterà con sé ulteriori novità sia per quanto riguarda il design, sia per le prestazioni. Ad esempio, ci sarà una nuova griglia anteriore, nuovi cerchi in lega e un nuovo paraurti anteriore. L’impostazione sarà simile alla versione termica, con alcune piccole differenze.

Per quanto riguarda gli interni, sarà presente uno schermo da 12,8 pollici per la strumentazione digitale e uno da 12 pollici per il sistema infotainment. Il propulsore elettrico dovrebbe essere lo stesso utilizzato dall’E-Transit Courier, che eroga una potenza di 133 cavalli. Al momento non ci sono indicazioni sull’autonomia del veicolo, ma secondo alcune indiscrezioni sarà adeguata per un utilizzo maggiormente urbano, con tecnologia di ricarica rapida fino a 100 kW.

La nuova Puma elettrica andrà a competere contro veicoli come Volkswagen ID.3, Hyundai Kona Electric e Kia Niro EV nel segmento dei crossover compatti. Per quanto riguarda il prezzo, al momento non è stato ancora indicato, ma sarà di sicuro più elevato rispetto alla versione con motore a combustione interna. In attesa di scoprire ulteriori novità su questo modello, vi mostriamo un render che cerca di immaginare come potrebbe essere la versione elettrica della Ford Puma.