Denza Z9 GT: la potente station wagon elettrica (Video)

Come già sappiamo, la casa costruttrice cinese BYD, si è già fatta ampiamente conoscere grazie al suo clamoroso trionfo nella mobilità sostenibile, con ben 7 milioni di veicoli a nuova energia (NEV). Ora rivela la sua innovativa station wagon, Denza Z9 GT.

Denza annuncia l’imminente lancio di un nuovo EV, previsto per la fine del 2024

La nuova Denza Z9 GT (controllata al 90% da BYD Auto) è una station wagon elettrica che si caratterizza per il suo incredibile design, così come per le prestazioni che è in grado di offrire. Infatti, l’auto è dotata di 952 CV di potenza, che la fanno entrare in netta e decisa competizione con giganti come Porsche Panamera e Zeekr 001 di Geely. Inoltre, i costruttori cinesi, hanno come chiaro obiettivo quello di arrivare a dominare il mercato europeo nel 2025, proprio con la Denza Z9 GT.

La presentazione è avvenuta i primi giorni del mese di Aprile. All’interno la vettura si presenta con un abitacolo di lusso, capace di ospitare gradevolmente cinque persone. La grande tecnologia all’interno, il tettuccio panoramico e il sistema infotainment avanzato, contribuiscono a mettere a completo agio tutti i passeggeri creando un’atmosfera moderna e confortevole.

All’esterno, le sue linee danno la sensazione di essere tanto avvolgenti quanto aggressive. La vettura cinese si mostra con dimensioni piuttosto robuste e per nulla esili, con un importante peso di 2.875 kg. Ma nonostante questo è in grado di garantire un’ottima autonomia, grazie al montaggio delle batterie Blade LFP prodotte direttamente da BYD; di cui però la capacità reale non è ancora stata svelata.

Visto il grande successo di BYD, per quanto riguarda la mobilità elettrica, possiamo sicuramente dire che il punto forte della Denza Z9 GT è sicuramente la sua anima elettrica. Sotto il cofano si nascondono tre motori in grado di erogare una potenza combinata di 710 Kw. Tale dato, concede la possibilità alla vettura di balzare da 0 a 100km/h in un tempo brevissimo, così come può raggiungere una incredibile velocità massima di 240 km/h.

Oltre al prestigioso equipaggiamento e alle forti prestazioni, la Denza Z9 GT, verrà fornita anche con sistemi di sicurezza che non lasciano nulla al caso. Una delle tecnologie migliori è sicuramente il sistema lidar, in grado di garantire una guida autonoma di Livello 2. Tanti dettagli creati in fibra di carbonio e una lunga lista di optional personalizzabili, completano il gioiello su ruote cinese. Di tutte queste informazioni, possiamo sicuramente trarre che la Denza Z9 GT di BYD sarà sicuramente una delle grandi protagoniste del mercato automobilistico il prossimo anno in Europa.

Denza Z9 GT: elettrica di lusso sfida Porsche e Geely. Mercedes resta all’ombra?

Ricordiamo che Denza è una joint venture tra i due colossi automobilistici BYD Auto e Mercedes-Benz Group. Fondata nel maggio 2010, la joint venture ha sede a Shenzhen, in Cina, e si concentra sulla produzione di auto elettriche di lusso.

Inizialmente, la quota di partecipazione di BYD e Mercedes era del 50% ciascuna. Tuttavia, a fine 2021, la struttura societaria è stata modificata con BYD che ha acquisito il 90% delle azioni di Denza. E Mercedes ha mantenuto una quota residua del 10%. Sebbene Mercedes rimanga azionista di Denza con una piccola quota, il suo coinvolgimento specifico nel progetto Z9 GT non è stato ancora reso noto.

Nonostante la precedente collaborazione tra le due aziende, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della casa automobilistica tedesca in merito alla Z9 GT. Mentre BYD ha invece confermato le ambizioni globali per il nuovo EV, che si posizionerà come concorrente diretto di vetture di lusso.