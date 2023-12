Kia EV9 GT: il SUV elettrico che promette prestazioni da capogiro

Durante l’Investor Day 2023, il marchio Kia ha svelato i suoi piani futuri attraverso il suo amministratore delegato, Ho-Sung Song. Tra le proposte degne di nota, spicca la Kia EV9 GT, la versione sportiva del SUV destinata a soddisfare i gusti e le esigenze di una specifica nicchia di pubblico, interessata alle alte prestazioni e disposta ad investire cifre superiori all’acquisto medio. L’obiettivo è cambiare la percezione del marchio agli occhi del pubblico, prevedendo una variante GT per ogni modello in produzione nei prossimi anni. Partita con ambizioni più modeste, la realtà sudcoreana ha preso gusto e mira a puntare più in alto, con l’obiettivo di aumentare i profitti e rendere più sostenibili le operazioni commerciali.

Kia EV9 GT: il nuovo SUV a trazione elettrica con il piglio di una sportiva

Per quanto riguarda le vetture elettriche, i tecnici puntano ad aumentare la densità energetica del 50% e a ridurre i costi del 40%, oltre a diminuire peso e dimensioni.

Seguendo le tendenze dell’industria, Kia mira a passare completamente ai veicoli elettrici nei prossimi anni. Pertanto, nel 2025 aprirà uno stabilimento negli Stati Uniti per ottenere il credito fiscale massimo di 7.500 dollari, previsto dall’Inflation Reduction Act (IRA) dell’amministrazione Biden. Inizialmente in disaccordo, Song alla fine ha approvato l’operazione, riconoscendo che ciò potrebbe attirare i conducenti locali a scegliere Kia, dalla EV9 GT agli altri modelli della gamma, grazie agli incentivi. Le prospettive di profitto sono troppo allettanti per escludersi dal programma.

Non ci sono comunicazioni ufficiali sulla potenza della Kia EV9 GT, ma fonti vicine alla compagnia ipotizzano almeno 700 CV, un risultato notevole. Durante il suo intervento, Song ha anche menzionato il sistema di guida autonoma. Entro il 2024-2025, Kia introdurrà un pacchetto di sistemi ausiliari di livello 3, a condizione che la normativa locale lo permetta. L’approvazione ottenuta da Mercedes negli USA ha aperto la strada alle rivali dirette e indirette del settore, desiderose di sfruttare appieno le tecnologie di sicurezza disponibili.