Nel cuore di Sant’Agata Bolognese, dove l’ingegneria incontra la passione per l’alta velocità, prende forma una nuova protagonista che promette di ridefinire le regole del motorsport. Stiamo parlando della Lamborghini Temerario GT3, l’ultima nata della Casa del Toro, progettata per scuotere il panorama delle competizioni GT3 internazionali.

Advertisement

Il suo debutto ufficiale è previsto in uno dei templi della resistenza automobilistica, ovvero la leggendaria 12 Ore di Sebring del 2026. Fin dal primo colpo d’occhio, la Temerario GT3 comunica irresistibilmente una vocazione da predatrice. Le sue linee tese, scolpite nella fibra di carbonio, sono pensate per ottimizzare l’efficienza aerodinamica e ridurre al minimo il peso.

Advertisement

A differenza della versione stradale, questa GT3 rinuncia al powertrain ibrido in favore di una struttura alleggerita, ideale per affrontare le sollecitazioni estreme delle gare di durata. Il cuore pulsante di questo bolide è un motore V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 550 CV. Una potenza apparentemente contenuta rispetto agli 800 cavalli della versione da strada, ma frutto di uno sviluppo ingegneristico mirato alla costanza e alla gestibilità, restandop dentro i parametri della categoria dentro cui può competere.

Grazie a nuove turbine compatte, bielle in titanio e un’unità di controllo avanzata, la curva di erogazione è fluida e costante. Uno degli elementi distintivi della Temerario GT3 è il suo design modulare, concepito per facilitare ogni intervento ai box. Le pannellature in composito, così come la scocca in alluminio semplificata, rendono più rapide le operazioni di manutenzione durante la gara.

L’aerodinamica, da sempre punto focale delle vetture da endurance, è stata ripensata in chiave funzionale senza sacrificare l’identità visiva Lamborghini. Il fondo piatto suddiviso in quattro sezioni garantisce una deportanza ottimale e facilita gli interventi tecnici. A completare il pacchetto tecnico sulla Temerario ci sono anche roll-bar integrato, sospensioni KW regolabili su sei vie, sterzo idraulico e cerchi Ronal AG da 18 pollici.

Advertisement

La Temerario GT3 porta così la Casa emiliana versop grandi ambizioni, in primis quella di dominare le piste GT3 di tutto il mondo, portando non solo prestazioni, ma anche il carisma inconfondibile di un grande brand con una grande storia.