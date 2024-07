Alpine A290: come sono le due versioni da 180 e 220 CV per l’Italia

L’Alpine A290 è una delle principali novità (e tra le più interessanti) dell’offerta della casa automobilistica francese. Basata sulla Renault 5 elettrica è pronta ad arrivare in Italia (con un prezzo di partenza di 38.700€) avendo Alpine aperto gli ordini anche per il nostro Paese.

L’A290 è la prima auto elettrica del marchio ed è disponibile in due versioni: una da 180 cavalli e una da 220 cavalli. Entrambe prevedono una batteria da 52 kWh che assicura un’autonomia di 380 km (ciclo WLTP). Saranno cinque (più una esclusiva) le versioni disponibili: Alpine A290 GT, Alpine A290 GT Premium, Alpine A290 GT Performance, Alpine A290 GTS e Alpine A290 Première Edition che verrà realizzata in soli 1955 esemplari e che accompagna il lancio della nuova sportiva a marchio Alpine.

Tutto il mondo dell’Alpine A290

In termini di design l’Alpine A290 mostra uno stile sportivo nel quale emerge la firma luminosa Full LED a doppia X e diversi elementi che richiamano l’A110 (tra cui il diffusore posteriore e il paraurti anteriore). Saranno quattro le colorazioni disponibili: Bianco Nival, Blu Alpine, Grigio Scisto e Nero Profondo con il tetto nero a contrasto e i cerchi da 19”. L’auto misura 3990 mm di lunghezza, 1820 mm di larghezza, 1520 mm di altezza e un passo di 2530 mm. Le proporzioni risultano compatte e il bagagliaio, con i suoi 326 litri di capacità offre un buon equilibrio tra capienza e identità sportiva.

Con un peso di soli 1479 kg l’Alpine A290 assicura ottime prestazioni. Il motore con una coppia massima di 300 Nm permette di avere un’accelerazione da 0 a 100 km/h di soli 6,4 secondi per una velocità massima di 170 km/h.

Le dotazioni degli interni, invece, variano a seconda della versione. L’Alpine A290 GT, per esempio, prevede sedili sportivi riscaldati, interni in TEP, volante rivestito in pelle nappa, pompa di calore, climatizzatore automatico, infotainment da 10.1” con supporto ad Android Auto e Apple CarPlay e la luce ambientale. Tra gli ADAS l’assistente al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo, la telecamera posteriore e il riconoscimento dei segnali stradali. Con 1000€ in più si può ottenere il pacchetto Driving con il sistema per la guida assistita di livello 2.

Nell’Alpine A290 GT Premium ci sono anche le pinze dei freni Brembo, il volante riscaldato, la piastra per la ricarica a induzione degli smartphone e l’impianto stereo Devialet.

Nelle Alpine A290 Performance e GTS ci sono diversi elementi stilistici in più, i pneumatici Michelin Pilot Sport 5 ma anche il sistema di telemetria Alpine Telemetrics e gli specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente. Nel modello GTS, il top di gamma, si trovano anche i cerchi neri Snowflake da 19” e le pinze dei freni rosse.

Nell’Alpine A290 Première Edition oltre a una serie di dettagli stilistici (con 1400€ in più è possibile personalizzare la livrea) c’è di serie l’impianto Devialet con 9 altoparlanti e 615 W e le pinze dei freni di colore blu.