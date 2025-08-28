Tesla, svelato un teaser misterioso: in arrivo la Model Q?

Tesla ha pubblicato un breve teaser video che anticipa un evento fissato al 29 agosto 2025, lasciando spazio alle speculazioni. Il marchio californiano non ha svelato ulteriori dettagli, ma gli appassionati sono convinti che la protagonista sarà la nuova Model Y Performance.

Tesla annuncia un evento per fine agosto: attesa per la Model Y Performance

La nuova Tesla Model Y, conosciuta come “Juniper”, è già disponibile in Italia da febbraio, inizialmente con una versione speciale, seguita dalle varianti a trazione posteriore e Long Range. L’unica assente, finora, è proprio la Performance, quella più sportiva e attesa dagli appassionati. A rafforzare l’ipotesi c’è un indizio evidente: nel teaser compare uno spoiler posteriore, tipico segno distintivo dei modelli più sportivi della gamma Tesla.

Dal punto di vista tecnico, ci si aspetta un’impostazione simile alla Model 3 Performance, che negli Stati Uniti sviluppa 510 CV e 751 Nm di coppia. Resta il dubbio su eventuali differenze per la versione europea, che potrebbe adottare batterie diverse e quindi offrire specifiche leggermente inferiori, come già accaduto in passato.

Ma c’è anche chi ipotizza un’altra possibilità, ovvero la presentazione della Model Q, un progetto su cui Tesla lavora da tempo per allargare la platea di clienti. Tuttavia, considerando il teaser, le recenti foto spia (che mostravano il veicolo nella stessa colorazione rossa), la scommessa più sicura resta la Performance, che andrebbe a completare la gamma Juniper.

È molto probabile che per la compatta low-cost di Tesla ci sarà ancora da attendere, nonostante l’azienda avesse inizialmente indicato l’avvio della produzione entro la fine del primo semestre dell’anno. Siamo ormai a ridosso di settembre e, al momento, non ci sono notizie certe sul modello più economico della gamma. Diversamente da quanto si pensava, non si tratterà di un progetto inedito ma piuttosto di una versione semplificata della Model Y, caratterizzata da dotazioni ridotte e da una batteria con capacità inferiore. Nel frattempo, l’appuntamento è per domani, quando Tesla svelerà (probabilmente) la nuova Model Y Performance.