Alfa Romeo: nel maxi investimento di Stellantis negli USA forse c’è posto anche per il biscione

Alfa Romeo nei prossimi anni dovrebbe lanciare un nuovo modello che le permetterà di rientrare nel segmento E del mercato dopo molti anni. Soprannominato E-Jet dal precedente CEO Jean Philippe Imparato, questo nuovo modello potrebbe essere prodotto negli Stati Uniti. Nelle scorse ore Stellantis ha annunciato un maxi investimanto da 13 miliardi di dollari in America per rilanciare le sue attività in quell’importante area del mondo.

Il nuovo E-SUV di Alfa Romeo sarà prodotto in America? Forse un indizio nel nuovo maxi investimento di Stellantis

Sono stati annunciati una serie di modelli che saranno prodotti nei vari stabilimenti del gruppo garantendo nuovi posti di lavoro e un forte impulso alla produzione. Qualcuno si domanda se in questo maxi investimento americano di Stellantis possa esserci spazio anche per un nuovo maxi SUV di Alfa Romeo. Nel comunicato stampa non si parla apertamente di questo modello, anche se è stato detto che in Michigan nello stabilimento di Warren sarà prodotto un nuovo grande SUV che avrà una versione elettrica ad autonomia estesa e una con motore termico. Qualcuno pensa che possa essere proprio il famoso E-Jet di cui si parla da tempo e che in passato si pensava potesse essere prodotto a Detroit nello stabilimento di Jefferson North dove però a quanto pare Stellantis sembra avere altri piani per il futuro.

Nel piano si parla esplicitamente di modelli quali Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee e Jeep Grand Wagoneer. Dunque non saranno loro il grande SUV di Stellantis da produrre in Michigan. Secondo gli analisti quindi si potrebbe trattare o di un modello di Chrysler o di Alfa Romeo. Al momento però di Chrysler si parla poco e niente e non sembra essere in programma un maxi SUV. Di conseguenza sono in molti a pensare che si possa davvero trattare di una nuova vettura della casa automobilistica del biscione. Se così sarà lo scopriremo con il nuovo piano industriale di Stellantis che il CEO Antonio Filosa dovrebbe rivelare intorno alla metà del prossimo anno in occasione del Capital Markets Day.