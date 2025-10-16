Jeep si spengono in strada mentre sono in movimento dopo un aggiornamento software andato storto: paura negli USA

Nuovo problema per Stellantis negli USA. Il proprietario di una Jeep Wrangler ha affermato che il suo fuoristrada si è improvvisamente bloccato mentre procedeva a circa 110 km/h in autostrada rischiando seriamente di finire contro ad un camion. Ciò sarebbe avvenuto dopo che la casa americana aveva lanciato un aggiornamento software over-the-air per la sua Wrangler. Ovviamente non si è trattato di un caso isolato. Anche altri proprietari di Wrangler hanno lamentato il blocco improvviso della propria vettura. Per la precisione alcuni automobilisti affermano che la loro Wrangler si è completamente bloccata dopo l’installazione dell’aggiornamento, mentre altri affermano che le loro vetture si sono spente all’improvviso, mentre erano in movimento.

Le prime segnalazioni riguardanti un aggiornamento problematico della Jeep Wrangler 4xe sono emerse all’inizio della settimana. Un utente del forum 4xe ha raccontato di aver installato l’update e, il giorno seguente, durante un breve tragitto, il motore si è spento improvvisamente, accendendo la spia di controllo e mostrando il messaggio “Shift to Park”. Su Reddit, un altro proprietario ha riferito un episodio più grave: mentre procedeva in autostrada a 105 km/h, la vettura ha iniziato a rallentare da sola, mostrando lo stesso avviso. L’uomo è riuscito a evitare per poco un incidente attraversando quattro corsie per fermarsi in sicurezza. Anche uno YouTuber ha riscontrato il medesimo problema, riscontrando difficoltà a disinnestare la marcia.

Jeep ha subito scoperto il problema con l’aggiornamento over-the-air e un membro del Social Engagement Team di Stellantis è intervenuto sui forum 4xe, avvisando i proprietari di non completare l’aggiornamento. “Si prega di prestare la massima attenzione questa sera se avete completato l’aggiornamento. Se NON avete completato l’aggiornamento e vedete il pop-up, continuate a rimandare in modo che l’aggiornamento non vada a buon fine”, hanno scritto.

Al momento della pubblicazione del primo post, Jeep consigliava di non utilizzare la modalità ibrida o elettrica, ma diversi proprietari hanno segnalato che i malfunzionamenti si verificavano anche in modalità benzina. Un membro del forum ha definito “inaccettabile” che l’azienda abbia rilasciato un aggiornamento così critico senza test approfonditi. Lo stesso utente ha raccontato un episodio drammatico: “Ho rischiato di morire oggi in autostrada quando la Jeep si è spenta improvvisamente, bloccando il freno a mano. Un camion dietro di me è riuscito a deviare all’ultimo secondo. L’auto ha sobbalzato così violentemente che la mia faccia ha quasi colpito il volante mentre viaggiavo a 110 km/h.”