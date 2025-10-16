Nuova Lancia Gamma: il futuro SUV premium italiano pronto a portare Lancia in una nuova dimensione

Nuova Lancia Gamma sta per arrivare. Il suo debutto ormai è una questione di mesi se non addirittura di settimane. A Melfi dove sarà prodotta è tutto pronto e i primi esemplari sono già arrivati. Si tratterà della futura top di gamma del brand e del secondo modello ad arrivare dopo la nuova Ypsilon. Sarà un vero e proprio SUV con uno stile simile a quello della nuova Ypsilon ma con ruote alte e dimensioni decisamente maggiori. Questo modello infatti sarà lungo circa 4,7 metri.

Nuova Lancia Gamma: tutto pronto per il suo debutto, è questione di mesi

Dal punto di vista stilistico, la nuova Lancia Gamma conserverà i tratti distintivi del design introdotto con la concept Pu+Ra HPE del 2023, reinterpretandoli in chiave di serie. Il modello nascerà sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, la stessa utilizzata per le nuove Peugeot 3008 e 5008, oltre che per la Opel Grandland. Lancia, invece al pari di DS Automobiles e a differenza di altri marchi di Stellantis quali Alfa Romeo, Maserati e Jeep non potrà invece accedere all’architettura STLA Large, che beneficeranno così di soluzioni tecniche più performanti.

Per questo motivo, la variante sportiva della nuova Lancia Gamma, la futura top di gamma HF, non supererà i 400 CV di potenza, poiché la piattaforma STLA Medium è progettata per offrire un massimo di circa 390 CV. Si tratta comunque di valori notevoli per un SUV elettrico di circa 4,7 metri, dotato di trazione integrale. Completamente a zero emissioni, la Lancia Gamma HF sarà alimentata da una batteria con capacità massima di 104 kWh, sufficiente per garantire un’autonomia stimata intorno ai 700 chilometri secondo il ciclo WLTP, posizionandosi così tra le proposte elettriche più equilibrate del segmento per efficienza, prestazioni e design.

La nuova Lancia Gamma, che qui vi mostriamo in un render del sito francese Auto-Moto.com di qualche tempo fa, dunque sarà la vera cartina tornasole delle reali ambizioni della casa piemontese decisa a sfondare definitivamente nel segmento premium del mercato auto in Europa. Vedremo se davvero le cose andranno per il verso giusto per Lancia che con questo modello si gioca una fetta importante del suo futuro. Il brand infatti sarebbe tra quelli sotto esame da parte del CEO di Stellantis Antonio Filosa che deve tagliare le spese ed in futuro potrebbe fare a meno di qualcuno dei brand attuali del suo gruppo, quelli che rendono meno.