Tesla, svelata la nuova Model Y Performance: ecco quanto costa in Italia

Tesla ha svelato ufficialmente la nuova Model Y Performance, confermando quanto già ipotizzato da molti. Il nuovo modello si basa sull’ultima generazione del SUV elettrico, nota internamente come “Juniper”, e sarà inizialmente disponibile in Europa, dove verrà prodotta nella Gigafactory di Berlino. La nuova Model Y Performance è già apparsa sul configuratore italiano, con un prezzo di partenza di 61.990 euro, cifra più bassa rispetto al precedente modello.

Tesla Model Y Performance: svelati i dettagli del crossover sportivo

La nuova Tesla Model Y Performance presenta un design decisamente più aggressivo. Il crossover elettrico si mostra con paraurti ridisegnati, uno spoiler in fibra di carbonio, cerchi da 21 pollici e dettagli sportivi come le pinze freno rosse, badge Performance sul portellone, proiettori sottoporta con badge, finiture in nero lucido su paraurti e calotte degli specchietti, spoiler in fibra di carbonio, inserti in fibra di carbonio su cruscotto e pannelli porta e pedali in alluminio.

All’interno, lo schermo centrale è stato aggiornato a 16 pollici con risoluzione UHD, il più avanzato della gamma. I sedili anteriori sono ora sportivi, con maggiori supporti laterali, regolazioni elettriche e funzione di riscaldamento e ventilazione. Anche quelli posteriori sono riscaldati, perforati e reclinabili elettricamente. Migliorato anche l’isolamento acustico grazie a nuovi materiali fonoassorbenti e vetri acustici.

Per quanto riguarda le prestazioni, la Model Y Performance monta un doppio motore elettrico da 460 CV, che le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 250 km/h. Tesla non ha ancora annunciato la capacità della batteria, ma l’autonomia stimata è di 580 km nel ciclo WLTP, in linea con i 586 km della Long Range AWD. Il peso aumenta di 36 kg rispetto a quest’ultima, toccando quota 2.033 kg. L’Autopilot base è incluso, mentre quello avanzato è disponibile a 3.800 euro.