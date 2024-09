Tesla Semi, presto il suo debutto in Europa: la concorrenza trema

Tesla Semi, il camion elettrico della casa automobilistica di Elon Musk, si prepara al suo debutto europeo. Si tratta di una novità molto interessante che rischiava di non realizzarsi, quantomeno in Europa, a causa delle normative stringenti. Il Semi Class-8, infatti, è progettato per le enormi autostrade americane. In Europa, invece, la situazione è ben diversa e le strade sono decisamente più strette, con le normative che limitano la lunghezza dei veicoli. Per questo motivo, la casa automobilistica ha pensato di risolvere la questione proponendo una versione differente per l’Europa.

Tesla Semi arriverà anche in Europa: la produzione avverrà in Germania?

Il design del Tesla Semi sarà dunque differente. La versione europea adotterà un layout con cabina sopraelevata, mentre quella americana avrà una cabina più lunga con il motore elettrico montato sul frontale. Il camion elettrico farà il suo debutto pubblico in Europa all’IAA Transportation 2024 di Hannover, dove sarà esposto. La casa automobilistica ha spedito anche alcuni modelli in Germania per offrire agli interessati la possibilità di effettuare dei test drive.

Quando ci furono le proteste degli ambientalisti all’esterno della Gigafactory Tesla di Berlino, scoppiate in seguito all’annuncio dell’espansione dell’impianto, Elon Musk aveva fatto sapere che qui sarebbe stato assemblato anche il Semi. Ovviamente, la versione dedicata all’Europa. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, invece, la casa automobilistica sta costruendo un enorme impianto che si dedicherà esclusivamente alla produzione del camion elettrico che, di recente, è stato coinvolto in un incidente che lo ha portato alle fiamme.

La notizia dell’arrivo del Tesla Semi in Europa comincia a far tremare la concorrenza, con produttori come Volvo che stanno accelerando lo sviluppo dei loro modelli per competere con il veicolo statunitense. La casa automobilistica svedese, infatti, ha annunciato un miglioramento che riguarda l’autonomia del suo FH Electric, che ora arriva a 600 km con una singola carica. Anche Mercedes si aggiunge alla lista con eActros e eEconic, che al momento sono in fase di test in Svezia per l’efficienza delle batterie in condizioni estreme. L’eActros, anche questo con autonomia di 600 km, inizierà la produzione entro la fine del 2024, mentre l’eEconic debutterà nel corso del 2025.