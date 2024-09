Tesla lancia la nuova Smart Summon: guidare l’auto dall’app è ancora più semplice

La funzione Summon sulle Tesla consente di controllare veicolo da remoto tramite l’app Tesla, senza la necessità di un conducente a bordo. Nel 2022, Musk aveva dichiarato che la nuova versione, denominata “Actually Smart Summon”, sarebbe stata disponibile entro fine settembre. Successivamente, aveva indicato aprile 2023 come nuova data di lancio, ma anche questa scadenza non è stata rispettata. Tuttavia, è noto che quando si tratta di previsioni e lanci, le dichiarazioni di Elon Musk tendono ad essere poco attendibili. Ora, in una serie di nuovi video, Tesla ha mostrato come attivare la funzione ASS, a cui è stato dato un nome alquanto curioso.

Tesla Actually Smart Summon, rilasciata la nuova funzione: ecco come funziona

Tesla ha recentemente introdotto la nuova funzione “Actually Smart Summon” con il rilascio dell’aggiornamento software 2024.27.20 per i veicoli equipaggiati con Tesla Vision. Al momento questa novità riguarda soltanto il mercato statunitense. Inoltre, gli utenti devono aver acquistato il pacchetto FSD per poterne usufruire. Contrariamente a quanto ci si aspettava, la funzione non è ristretta ai soli modelli con Hardware 4.0, ma è compatibile anche con i veicoli dotati di Hardware 3.0.

L’utilizzo della nuova funzione avviene, appunto, attraverso l’app Tesla, che ora offre la possibilità di visualizzare in streaming le immagini dalle telecamere del veicolo. L’aggiornamento introduce due principali modalità: “Come to me” e “Go to target”.

🔥 Tesla Actually Smart Summon (ASS) in action on an HW3 car.



Available to select customers for both HW4 and HW3 vehicles with the 2024.27.20 software update.pic.twitter.com/kUu8ZPiUq2 https://t.co/bf2OVHlGrl — Tesla Newswire (@TeslaNewswire) September 4, 2024

Con la prima, l’app rileva la posizione dell’utente e guida l’auto verso di esso. Il manuale Tesla specifica una distanza massima di 65 metri tra auto e app. La seconda, invece, permette di selezionare una destinazione su una mini mappa nell’app, verso cui l’auto si dirigerà autonomamente. In entrambi i casi, l’utente deve mantenere premuto il pulsante nell’app durante l’intera manovra, rilasciandolo in caso di necessità per fermare immediatamente il veicolo.

Secondo Tesla, la funzione ASS è progettata per l’uso esclusivo in parcheggi o aree private, raccomandando una costante attenzione al veicolo e all’ambiente circostante. È stata inoltre introdotta la funzione Dumb Summon, che consente praticamente di andare avanti e indietro per fare manovre di parcheggio in spazi molto stretti, senza il rischio di toccare altre auto. I primi video condivisi online mostrano il funzionamento del nuovo Actually Smart Summon (ASS).