Tesla Semi Factory: al via i lavori per l’impianto di produzione di camion elettrici

Il Tesla Semi, camion elettrico della casa automobilistica di Elon Musk, è stato presentato nel 2017 e, dopo una serie di ritardi, l’azienda ha consegnato le prime unità alla fine del 2022. Tuttavia, al momento gli esemplari usciti dalla fabbrica sono molto pochi, circa 70, e perlopiù utilizzati internamente, con poche unità vendute al suo primo cliente, PepsiCo. Dan Priestley, responsabile del programma dedicato ai camion elettrici del marchio, ha pubblicato un aggiornamento sull’andamento dei lavori di ampliamento della Gigafactory del Nevada, dove saranno prodotti i Tesla Semi.

Tesla Semi: il camion elettrico sarà prodotto anche in Europa?

L’obiettivo dell’azienda è quello di terminare i lavori del Tesla Semi Factory entro la fine del 2025, per poi iniziare subito la produzione. Priestley ha pubblicato l’immagine dei progressi dei lavori, che al momento si trovano ancora a livello delle fondamenta, e di come sarà l’impianto una volta terminato. Qui, secondo le stime dell’azienda, dovrebbero essere prodotti circa 50.000 Tesla Semi all’anno. Se non ci saranno ulteriori ritardi, le prime unità del camion elettrico saranno consegnate all’inizio del 2026.

Nelle ultime settimane, in seguito alle proteste presso la Gigafactory di Berlino, Elon Musk aveva dichiarato che questo stabilimento avrebbe potuto ospitare la produzione del camion elettrico da vendere in Europa, così da abbattere i costi di trasporto. Tuttavia, in seguito non ci sono state ulteriori novità e non è chiaro se anche l’impianto europeo di Tesla ospiterà la produzione del camion elettrico. Di recente è stato anche dato il consenso all’espansione dell’impianto tedesco, dunque è probabile che nei prossimi anni una linea di produzione sarà dedicata al Tesla Semi.

Nel frattempo Tesla lavora al debutto della nuova Model 2, prima low cost elettrica del marchio in arrivo sul mercato nel 2025, e alla nuova Roadster, che potrebbe debuttare insieme al Robotaxi il prossimo 10 ottobre. Musk ha promesso grandi novità durante l’evento che si terrà ad ottobre, dunque non ci resta che attendere per scoprire quali saranno.