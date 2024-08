Tesla Semi si schianta e prende fuoco: chiusa l’autostrada per i fumi tossici

Sebbene i veicoli elettrici abbiano meno probabilità di prendere fuoco rispetto ai veicoli a combustione, spegnere un incendio di un veicolo a batteria è molto più difficile. Questo è stato mostrato di recente dall’incendio di una Mercedes elettrica nel parcheggio di un complesso residenziale, con le fiamme che hanno richiesto più di 8 ore per essere domate. Un altro caso è accaduto in California, con un Tesla Semi, il camion elettrico della casa automobilistica, che si è schiantato sulla I-80, causando l’incendio della batteria. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme, mentre una squadra speciale è stata chiamata per ripulire la zona dai materiali tossici.

Tesla Semi, il camion elettrico si schianta in autostrada e prende fuoco: chiuso l’intero tratto per i fumi tossici

L’incendio è avvenuto lunedì intorno alle 3:15 del mattino vicino a Emigrant Gap, mentre il camion elettrico viaggiava verso est all’uscita di Laing Road. Secondo il rapporto della California Highway Patrol, il camion, che al momento dell’incidente si trovava senza rimorchio, è uscito di strada finendo contro gli alberi. Lo schianto ha causato l’incendio della batteria e il rilascio di enormi quantità di fumi tossici nell’aria, che ha costretto i soccorritori a chiudere il tratto dell’autostrada per diverse ore.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del Tesla Semi si sarebbe addormentato al volante. Fortunatamente, nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente e l’autista non ha riportato ferite. Per domare le fiamme sono state richieste diverse ore e mezzi, tra cui diversi aerei. Le autorità hanno quindi chiuso l’area per evitare che i passanti in quel tratto autostradale aspirassero i fumi tossici provenienti dal pacco batteria in fiamme. Il tratto autostradale è rimasto chiuso dalle 5:30 del mattino fino alla 16:30 in direzione ovest, mentre le corsie in direzione est sono state riaperte soltanto in tarda serata.

Questo è stato il primo incendio che ha coinvolto un Tesla Semi, non ancora ufficialmente disponibile sul mercato. La casa automobilistica sta infatti lavorando ad un nuovo stabilimento che si occuperà esclusivamente della sua produzione. Prima che i detrattori dei veicoli elettrici inizino a gridare allo scandalo, secondo la compagnia di trasporti Penske, circa 7.000 camion con motore a combustione prendono fuoco ogni anno negli Stati Uniti, una media di 19 incendi al giorno.