Tesla Semi, emergono nuovi dettagli sull’incidente: 190.000 litri d’acqua per domare l’incendio

Il mese scorso, un Tesla Semi, il camion elettrico dell’azienda di Elon Musk, si è schiantato contro un albero e ha preso fuoco in California. L’incidente ha causato la chiusura dell’Interstate 80 per oltre 12 ore a causa dei fumi tossici. Mentre le dinamiche erano inizialmente poco chiare, ora sono emersi nuovi dettagli sull’accaduto.

Tesla Semi prende fuoco, alla guida c’era un dipendente: richiesti 190.000 litri d’acqua e diversi aerei dei vigili del fuoco

L’incidente è avvenuto lo scorso 19 agosto, intorno alla 3 del mattino. Secondo l’indagine del National Transportation Safety Board, alla guida c’era un dipendente Tesla, che stava guidando il camion elettrico verso uno stabilimento a Sparks, in Nevada. Gli investigatori affermano che il camion ha prima colpito un delimitatore del traffico, poi un albero, prima di continuare lungo un pendio e fermarsi contro altri alberi. Secondo il rapporto, le batterie agli ioni di litio del camion hanno preso fuoco subito dopo l’incidente.

L’incendio ha richiesto l’intervento di diversi aerei dei vigili del fuoco e ben 190.000 litri d’acqua. Una volta raffreddate le batterie, è iniziato il recupero del veicolo. Il Tesla Semi è stato trasportato in un’area all’aperto e monitorato per 24 ore per prevenire eventuali riaccensioni. Fortunatamente, il conducente è rimasto illeso nell’incidente.

Negli ultimi giorni si è parlato anche del possibile debutto del Tesla Semi in Europa, che dovrebbe essere prodotto nella Gigafactory Tesla in Germania. L’azienda sarà presente all’IAA Transportation 2024, che si terrà dal 17 al 22 Settembre. Qui dovrebbe arrivare una versione più piccola del camion elettrico, a causa delle normative più stringenti. L’annuncio del possibile debutto del camion elettrico Tesla ha spinto i produttori europei a reagire. Volvo ha presentato una versione Long Range del suo FH Electric, mentre Mercedes ha annunciato due nuovi camion elettrici: uno previsto entro fine 2024 e l’altro nel corso del 2025.