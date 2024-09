Tesla, un ex cliente: “Pensi di avere il meglio, ma non è così”

Nel corso degli anni sono stati molti i clienti ad elogiare i prodotti Tesla, specialmente per la loro efficienza energetica e la batteria dei veicoli, praticamente immortale. Da chi ha risparmiato più di 20.000 euro di benzina in pochi anni dall’acquisto, a chi ha percorso ben 700.000 km con la batteria originale. Tuttavia, c’è anche chi non si è trovato bene. L’ex proprietario di una Model S e Model 3, ha raccontato la sua esperienza ai microfoni di Automobile Propre.

Tesla, un vecchio cliente racconta la sua brutta esperienza con Model S e Model 3

“Quando hai una Tesla hai l’impressione di avere il meglio del meglio. Purtroppo, ho scoperto che non è così”, ha dichiarato Olivier. “Ho dovuto cambiare il parabrezza della mia Model S, perché rotto. Tesla lo ha sostituito, ma mi ha lasciato senza GPS per mesi. Per quattro mesi ho dovuto recarmi più volte in un centro Tesla per risolvere il problema. A quanto pare c’era un problema con il cablaggio del GPS. Un servizio post-vendita disastroso”.

Per quanto riguarda la Model 3, Olivier ha dichiarato che il principale problema erano i pulsanti per le frecce e i tergicristalli: “Nelle rotatorie era un casino con i pulsanti sul volante. Inoltre, il rilevatore di pioggia si attivava quando passavo sotto i platani, ma non quando pioveva”.

Un’altra motivazione che ha convinto Olivier a vendere Model S e Model 3 è la nuova strategia del marchio: “Ho venduto le mie auto, ma causa della politica commerciale di Tesla non ci ho guadagnato nulla. Le continue variazioni di prezzo sono un vero problema e svalutano le auto usate. Questa è una delle motivazioni per cui ho scelto di non acquistare più Tesla. Non sono contro il marchio, ma al momento ci sono davvero troppi problemi”. L’ex cliente di Tesla ha quindi dichiarato di aver acquistato una Renault Scenic E-Tech elettrica, dopo aver venduto le auto Tesla: “Provate una Scenic elettrica e resterete piacevolmente sorpresi”.