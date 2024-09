Tesla CyberCab: ecco le prime foto spia del robotaxi negli studi Warner Bros

Il prossimo mese ci sarà la presentazione ufficiale del Tesla CyberCab, il robotaxi del marchio. L’evento, che si terrà presso i Warner Bros Studios di Los Angeles, era inizialmente previsto per agosto, ma è stato rimandato per apportare alcune modifiche di design all’anteriore. A poco meno di un mese di distanza dalla presentazione, all’interno dei Warner Bros Studio è apparso un veicolo “non identificato”, e potrebbe trattarsi proprio del robotaxi di Tesla.

Tesla, avvistato un veicolo “non identificato” presso gli studi Warner Bros: è il robotaxi?

La casa automobilistica di Elon Musk terrà la presentazione del suo nuovo veicolo in un luogo chiuso al traffico, per evitare potenziali problemi con altri automobilisti su strada. Dai fari, molto simili a quelli della Model Y, appare probabile che si tratti di un veicolo Tesla, dunque del robotaxi del marchio. Il veicolo, che sembra disporre di soli due posti, è coperto da un rivestimento giallo molto particolare su tutta la carrozzeria, per nasconderne il design e le linee. Un altro dettaglio sono le ruote, con quelle posteriori che sembrano molto più grandi rispetto alle anteriori. Ad eccezione della parte anteriore, è difficile distinguere le reali forme che si celano sotto la copertura.

Nella parte centrale è possibile notare la presenza del sensore LiDAR, così come l’assenza degli specchietti retrovisori, ovviamente inutili su un veicolo a guida autonoma. Il robotaxi dovrebbe infatti essere totalmente indipendente, anche per quanto riguarda la ricarica. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, insieme al robotaxi debutterà il nuovo sistema di ricarica wireless. Questo consentirà ai nuovi veicoli a guida autonoma del marchio di recarsi presso appositi garage per la ricarica, senza dover richiedere la presenza di personale.

Secondo quanto affermato dal dipendente dei Warner Studio, che ha pubblicato lo scatto del veicolo, il robotaxi sembra “molto piccolo”. Probabilmente, da qui al 10 ottobre, saranno pubblicati nuove foto spia che potrebbero indicarci nuovi dettagli sul veicolo. Non ci resta che attendere, quindi, ulteriori novità.