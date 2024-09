Tesla Cybertruck, presto anche in Europa? La risposta di Elon Musk

Il Tesla Cybertruck potrebbe debuttare “presto” anche in Europa. Nonostante le critiche sul suo design spigoloso, che ha causato non pochi problemi ai proprietari, procurandosi tagli anche gravi, sembra sia molto richiesto. Certo, un veicolo del genere sicuramente suscita curiosità, sia per il suo design futuristico, le dimensioni, e la sua carrozzeria in acciaio inossidabile. Tuttavia, al momento non è un veicolo adatto a tutti i mercati. Per questo motivo, il pickup elettrico del marchio è al momento disponibile soltanto negli Stati Uniti. Questa “esclusività” potrebbe però terminare a breve, stando almeno alle parole di Elon Musk.

Tesla Cybertruck: il debutto in Europa è sempre più vicino?

“Sembrerebbe esserci un’altissima domanda per nulla sfruttata di una versione internazionale del Cybertruck”, scrive un account su X, social network di cui Musk è proprietario. L’imprenditore di origini sudafricane ha risposto con un ambiguo “Sì”. Con questo intende dire che effettivamente c’è molta richiesta, oppure che c’è la possibilità di una variante globale?

D’altronde, solo pochi mesi fa, durante un incontro con gli azionisti, Musk aveva aperto alla possibilità di realizzare un Cybertruck più piccolo, adatto per il mercato europeo e cinese, principalmente. Tuttavia, aveva dichiarato di voler raggiungere prima una produzione costante e più importante negli Stati Uniti, prima di focalizzarsi su un nuovo progetto. Con la produzione in aumento, il Tesla Cybertruck è il pickup elettrico più venduto negli Stati Uniti, nonostante siano aumentati i prezzi di ben $20.000. L’aumento riguarda entrambe le versioni, compreso il Cyberbeast che ora parte da $119.990.

Durante l’incontro con gli azionisti, Musk aveva indicato il 2025 come data di possibile debutto del pickup al di fuori degli Stati Uniti. Tuttavia, quando parliamo di date e lanci, sappiamo benissimo che Musk difficilmente mantiene la parola data. Il pickup elettrico richiede diverse modifiche per essere venduto al di fuori del suo mercato principale, dove l’omologazione potrebbe risultare più complicata. Al momento, infatti, considerando le sue dimensioni e la carrozzeria in acciaio inossidabile, il veicolo non può circolare in strada. Delle novità in merito, però, potrebbero arrivare a breve.