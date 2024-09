Tesla Model 3, valore dell’usato crolla vertiginosamente dopo solo 1 anno

Il valore delle auto elettriche crolla dopo pochi mesi dall’acquisto. Questo non è un segreto, ne abbiamo parlato diverse volte e secondo alcune ricerche possono perdere anche fino al 50% del loro valore in un solo anno. Negli ultimi giorni un ex cliente Tesla, che ha deciso di passare a Renault, dalla sua Model 3 e Model S, ha raccontato la sua esperienza e uno dei motivi per cui ha deciso di cambiare è proprio il crollo del valore delle auto elettriche usate. Ad influenzare questi dati ci sono diversi fattori: le nuove tecnologie, che rendono obsolete quelle delle auto elettriche circolanti e i continui tagli di prezzo di Tesla.

Auto elettriche, il loro valore crolla vertiginosamente dopo solo un anno: Tesla Model 3 la peggiore

Secondo un recente studio di iSeeCars, le auto elettriche hanno perso il 24,7% del loro valore da settembre 2023 ad oggi. Diversa è la situazione delle auto ibride e benzina, che hanno perso rispettivamente il 6% e il 4,4%. Il crollo del loro valore ha permesso a tanti automobilisti di acquistare veicoli a prezzi più accessibili. Al momento, negli Stati Uniti il prezzo medio di un’auto elettrica usata è di 27.000 dollari, ma secondo le previsioni questa cifra scenderà a 25.000 dollari entro la fine del 2024.

I veicoli elettrici che hanno visto crollare maggiormente il proprio valore in un anno sono Tesla Model 3, Nissan LEAF, Hyundai KONA Electric e Kia NIRO EV. Il prezzo medio della Model 3, ad esempio, è sceso a 26.000 dollari quest’anno, un calo di 8.500 dollari rispetto allo scorso anno.

I veicoli elettrici usati restavano sul mercato per una media di 55,3 giorni a settembre 2023, a soli 38,6 giorni di oggi. Ciò significa che le auto a benzina, ibride ed elettriche usate ora impiegano lo stesso lasso di tempo per essere vendute. Tuttavia, le auto elettriche richiedono costi di riparazione più elevati rispetto ai veicoli con motore a combustione, con una media di circa 5.000 euro.