Tesla Cybertruck, pneumatici da buttare dopo meno di 10.000 km: clienti furiosi

Ancora problemi per il Tesla Cybertruck e lamentele da parte dei clienti. Il pickup elettrico, che presto potrebbe debuttare anche in altri mercati, tra cui l’Europa, è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta a causa degli pneumatici. Diversi proprietari del mezzo, infatti, sul forum Cybertruck Owners Club, hanno raccontato che dopo soltanto 6.000 miglia, poco meno di 10.000 km, il battistrada è praticamente consumato.

Tesla Cybertruck, le gomme si distruggono dopo soltanto 10.000 km: ma non succede solo al pickup elettrico di Tesla

Il problema, in particolare, sarebbe legato alle versioni più performanti del pickup elettrico: il Cyberbeast. Questi pneumatici sarebbero appositamente fabbricati per questa versione del pickup elettrico, considerando la sua potenza e, soprattutto, il peso: “Ho percorso quasi 10.000 km, ma le gomme sono già consumate. Deve essere un difetto di fabbricazione”, scrive un cliente. “Non me lo spiego, è imperdonabile che siano così usurate. Ho un appuntamento per il 1° ottobre per discuterne con Tesla”.

Il Cyberbeast, che nelle ultime settimane è salito a 119.990 dollari, dai 99.990 dollari precedenti, è la versione più potente della gamma, e tanti si chiedono ora se vale la pena spendere questi soldi per un veicolo che presenta problemi su tutti i fronti. Negli Stati Uniti il battistrada degli pneumatici si misura in 32esimi di pollici, e le auto nuove hanno solitamente un spessore del battistrada di 10/32 o 11/32.

Attualmente, gli pneumatici montati sul Cybertruck sono Pirelli Scorpion ATR all-seasons o Goodyear Wrangler Territory RT all-terrains. Quando il proprietario ha misurato gli pneumatici del suo pickup, questi avevano uno spessore del battistrada di 4/32 all’anteriore e 5/32 al posteriore. Gli pneumatici sono considerati usurati quando arrivano a 2/32 di spessore del battistrada, tuttavia, se ci si trova in un’area dove piove o nevica spesso, le gomme sono già da cambiare.

Anche i proprietari dei veicoli Rivian ha avuto un problema simile, anche a causa della modalità “Conserve”, utilizzata per aumentare l’autonomia, che mette un peso extra sulle ruote anteriori. Una simile modalità è disponibile anche sul Cybertruck, ma il proprietario che ha realizzato il post sul forum ha spiegato di averla utilizzata poche volte, così come la modalità “Beast”, che sprigiona tutta la potenza del pickup elettrico. Inoltre, ha affermato di non aver mai utilizzato il veicolo in sentieri fuoristrada, ma solo su asfalto e mai ad altissime velocità. Solitamente negli Stati Uniti gli pneumatici si cambiano dopo circa 80.000 chilometri, ma a quanto pare con un veicolo come il Cybertruck questa media è inarrivabile.