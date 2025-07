Tesla Model 3, proprietario monta pannelli solari per risparmiare: l’esperimento è un flop

Per risparmiare qualche soldo, c’è chi si inventa soluzioni davvero originali. È il caso del proprietario di una Tesla Model 3 che, nel tentativo di abbattere i costi di ricarica, ha deciso di installare pannelli solari sulla sua auto. Nel video in questione, l’auto viene equipaggiata con una serie di pannelli di piccole dimensioni montati sul tetto, collegati a un motore elettrico e a una batteria posizionata nel bagagliaio. L’obiettivo era verificare se fosse possibile alimentare la vettura almeno in parte con energia solare. Il risultato, però, si è rivelato tutt’altro che entusiasmante.

Pannelli solari sulla Tesla Model 3: il risultato? Solo 7 km

La ricarica ha garantito appena 7 km di autonomia. Un dato che può sembrare insignificante, ma che cambia prospettiva se considerato su scala più ampia: 7 km al giorno per un mese equivalgono a oltre 200 km, e in un anno si arriverebbe a circa 2.500 km gratuiti.

Nonostante ciò, i lati negativi superano di gran lunga i benefici. In primo luogo, c’è sicuramente l’aspetto estetico: i pannelli compromettono la linea dell’auto e peggiorano l’aerodinamica, soprattutto ad alte velocità. Inoltre, il peso aggiuntivo e l’ingombro riducono l’efficienza generale, annullando di fatto i vantaggi della ricarica solare. Senza contare i costi elevati di installazione, considerando che i pannelli solari su misura per un veicolo non sono certo economici.

L’esperimento, comunque, aveva lo scopo di testare la fattibilità tecnica di una soluzione del genere. Per la prova sono stati utilizzati pannelli da 120 W e una batteria portatile AC200P da 2 kWh. Una configurazione dalle capacità limitate, insufficiente per un impiego quotidiano. Quasi come se fosse una risposta diretta, la casa automobilistica ha svelato negli ultimi giorni la Model 3+, che promette oltre 800 km di autonomia.