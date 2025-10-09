Tesla rilancia la sfida a BYD con una nuova Model 3: arriva la versione Standard

Mentre tutti gli occhi erano puntati sulla nuova Tesla Model Y Standard, la versione più accessibile del SUV elettrico più venduto al mondo, la casa automobilistica ha svelato la Tesla Model 3 Standard, l’attesa versione d’ingresso della sua berlina elettrica di punta.
Tesla Model 3 Standard: svelata la versione entry-level della berlina
Tesla decide così di rilanciare la sfida ai costruttori cinesi, in particolare a BYD. La nuova versione Standard della Model 3 abbassa sensibilmente il prezzo d’ingresso della gamma, rafforzando al tempo stesso la competitività della berlina elettrica. L’iniziativa arriva a pochi giorni dall’aggiornamento ufficiale dei principali modelli della casa californiana.
La nuova Model 3 Standard nasce sulla base della Model 3 Highland, la versione rinnovata presentata due anni fa, e mantiene pressoché invariato il design esterno. L’aspetto rimane fedele alla filosofia minimalista di Tesla, mentre la novità è rappresentata dall’introduzione di una configurazione più accessibile pensata per ampliare la platea di clienti.
Negli Stati Uniti gli ordini sono già aperti e il configuratore online svela tutti i dettagli del modello. Il listino parte da 36.990 dollari, equivalenti a circa 31.700 euro al cambio attuale, senza incentivi o promozioni. Un prezzo che rende la berlina ancora più competitiva, pur mantenendo le qualità che l’hanno resa un punto di riferimento nel suo segmento.
Il sistema di propulsione resta a trazione posteriore e garantisce uno scatto da zero a 100 km/h orari in 5,8 secondi, con una velocità massima di 201 km/h. L’autonomia dichiarata secondo il ciclo EPA raggiunge i 517 chilometri, un valore comunque elevato per una versione d’ingresso. Dopo il debutto negli Stati Uniti, la Model 3 Standard arriverà progressivamente anche in altri mercati, Europa inclusa.