Tesla Model Y Juniper: emergono nuovi dettagli grazie ai test

Manca sempre meno al lancio della nuova generazione di Tesla Model Y. Con l’avvicinarsi della data di debutto, aumentano gli avvistamenti del prototipo, che continua ad essere testato su strada in diverse parti del mondo. L’ultimo avvistamento è avvenuto in Cina, dove il restyling del SUV elettrico sarebbe entrato già in produzione presso la Gigafactory di Shanghai, con l’obiettivo di preparare le linee per il 2025. Nel video in questione appare un’altra novità, visibile sul frontale.

Tesla Model Y Juniper: nuovo avvistamento del restyling in arrivo nel 2025

Secondo le ultime indiscrezioni, la produzione pre-serie sarebbe iniziata non solo in Cina, ma anche in Europa e Stati Uniti, il che significa che manca davvero poco al suo debutto ufficiale. Nel video apparso sui social, sul paraurti anteriore è possibile vedere una telecamera, simile a quella del Cybertruck. Si tratta di una telecamera per le manovre di parcheggio e per la guida fuoristrada.

Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di un elemento disponibile soltanto sui prototipi, in quanto anche la Model 3 Highland aveva una telecamera simile in fase di test. Nella versione finale della berlina elettrica, però, non è stata proposta. La casa automobilistica ha anche intenzione di vendere 500.000 veicoli in più nel 2025, rispetto ai dati deludenti di quest’anno. Dunque, per aumentare l’appeal del SUV elettrico, potrebbe decidere di lasciare la telecamera anteriore.

La casa automobilistica di Elon Musk sta anche lavorando ad un nuovo sistema che consente di girare gli schermi touch per dare la possibilità ai conducenti di posizionarli come meglio preferiscono. Al momento non è chiaro se questa novità debutterà con la nuova generazione del SUV elettrico.

Infine, anche se arriverà non prima del 2026, la casa automobilistica sta già testando il nuovo Cybercab, il taxi a guida autonoma presentato lo scorso mese. Durante l’evento, tenutosi presso gli studi Warner Bros in California, Elon Musk ha dichiarato che il taxi costerà circa 30.000 dollari e non avrà pedali né volante.