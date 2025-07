Bentley, cambia tutto: il primo passo verso l’elettrico è un’auto da museo

Il mondo Bentley è pronto a voltare pagina con un progetto audace che riscrive le regole del lusso a zero emissioni. La celebre casa britannica ha svelato un’anticipazione inedita del suo primo modello elettrico, in arrivo il prossimo anno, sotto forma di concept car. Ecco, dunque, la Bentley EXP 15.

Si tratta di una visione radicale e sofisticata, pensata per traghettare il marchio verso una nuova era di mobilità sostenibile senza rinunciare alla sua storica eleganza. Il design colpisce immediatamente per la sua configurazione non convenzionale. La concept car Bentley presenta carrozzeria alta, tre posti e una disposizione asimmetrica delle portiere, due sul lato sinistro, una soltanto a destra. Un’idea fuori dagli schemi, ma profondamente radicata nella tradizione Bentley.

I progettisti si sono infatti ispirati alla leggendaria Speed Six “Blue Train” del 1930, famosa per la sua epica sfida al treno francese condotta da Wolf Barnato. Nonostante presenti un profilo da gran turismo, simile alla Continental GT, l’EXP 15 viene definita internamente una berlina di nuova concezione, sfidando le consuete categorie di mercato.

All’interno, la disposizione dei sedili è quanto mai originale: un posto di guida su misura sul lato destro, un secondo sedile centrale posteriore e un terzo dietro il passeggero sinistro. Come dettaglio di pregio, Bentley ha incluso una cuccia su misura per cani, integrata davanti al sedile sinistro: un tocco raffinato per i clienti più esigenti. Dietro, un vano posteriore nasconde eleganti sedie da picnic retrattili, ideali per eventi all’aperto.

In assenza di motore termico, Bentley ha sostituito la classica griglia anteriore con un innovativo pannello luminoso, descritto da Robin Page, capo del design esterno, come “scultura digitale”. Il cofano conserva la sua forma allungata ma cela due pratici vani portaoggetti.

Nell’abitacolo della Bentley spicca l’equilibrio tra tecnologia e artigianato. Presenti i display digitali che si integrano con comandi fisici per offrire un’interazione intuitiva e sensoriale. I tessuti, forniti da un’azienda inglese con oltre due secoli di storia, confermano l’impegno di Bentley verso materiali di qualità e tradizione.

Secondo il brand, l’EXP 15 è il punto di convergenza tra la Continental GT, la Flying Spur e la Bentayga. Come ha affermato Robin Page: “Una concept car serve a esplorare nuove direzioni stilistiche e tastare il polso del mercato. Il segmento delle berline di lusso sta cambiando e noi vogliamo guidarne l’evoluzione”.