Trump vince le elezioni americane e annuncia di voler proteggere Elon Musk

Donald Trump ha già annunciato in un meeting partecipatissimo la sua vittoria per il secondo (e ultimo) mandato, che lo riporterà alla Casa Bianca come 47esimo presidente degli Stati Uniti. Il tycoon, questa volta, rappresenterebbe un nuovo capitolo sia per la politica americana che per il rapporto con Elon Musk.

Il numero Uno di Tesla, attraverso commenti e un “tifo” dimostrato esplicitamente durante la campagna elettorale, ha espresso il proprio sostegno al leader repubblicano. Durante il suo discorso appena successivo alle previsioni di vittoria, Trump ha elogiato Musk, definendolo un “supergenio” e una “persona speciale”. Il tycoon si è speso molto ribadendo l’importanza di proteggerne questo talento.

La reciproca ammirazione, da tempo guardata con stupore, però, solleva interrogativi su come questa vicinanza influenzerà Tesla, SpaceX, e il settore delle auto elettriche, già supportato dall’amministrazione Biden, spesso criticato da Trump in passato. Nonostante il neo-presidente abbia espresso dubbi sugli incentivi federali e sul passaggio ai veicoli elettrici, pare che il suo appoggio a Musk sia guidato da idee anche piuttosto pragmatiche.

Infatti, Donald Trump ha ammesso in campagna elettorale: “Devo essere a favore delle auto elettriche, dato il sostegno che Elon mi ha dato”. Le azioni Tesla, come prevedibile, stanno beneficiando di questa nuova situazione politica in arrivo, guadagnando valore e riportando la doppia cifra sia nella Borsa di Francoforte sia a Wall Street.

Per molti investitori, la prospettiva di una riduzione dei sostegni federali per la mobilità green sotto un governo repubblicano potrebbe favorire Tesla. Questa, infatti, grazie a un solido ecosistema di prodotti, dalle auto ai Supercharger, dai sistemi di accumulo ai pannelli solari, ha già un vantaggio sui concorrenti.

Con il calo delle agevolazioni federali, altre case automobilistiche potrebbero trovarsi ad affrontare maggiori costi e un rallentamento della propria proposta elettrificata rispetto al colosso di Musk, con Tesla inevitabilmente in una posizione dominante. Senza gli aiuti previsti dall’Inflation Reduction Act, Tesla, già ampiamente affermata e leader indiscussa, potrebbe consolidare la propria posizione ai vertici della mobilità elettrica, anche e soprattutto globale.