Tesla a breve aprirà la stazione di ricarica più grande al mondo

L’auto elettrica è ormai una realtà consolidata, o almeno è la rivoluzione che molti produttori vorrebbero vedere definitivamente affermata su strade e autostrade di tutto il mondo. La rete di ricarica non può che essere un elemento imprescindibile per facilitare il cambiamento del settore. Finora, Tesla è stata la sola a capire pienamente la necessità dell’espansione di questa infrastruttura.

Con la sua rete di Supercharger, la più vasta al mondo, Tesla ha reso l’auto elettrica una scelta praticabile e per milioni di utenti. L’azienda americana, infatti, non si è limitata a produrre veicoli elettrici, ma ha anche costruito una solida infrastruttura energetica. I Supercharger, con migliaia di stazioni dislocate in tutto il mondo, hanno reso l’adozione di veicoli elettrici una realtà per molte persone.

Nei mesi recenti, si è parlato di un nuovo e ambizioso progetto: una stazione di ricarica gigantesca in California, destinata a diventare la più grande del mondo. Tesla ha recentemente confermato che non sarà una sola, ma due stazioni, quelle che vedremo sorgere, ma una sarà di dimensioni più contenute. I piani sono già in atto, e i lavori per la realizzazione di queste strutture inizieranno presto.

La stazione di Austin, per citarne una già notevole, è progettata per diventare un punto di riferimento per gli automobilisti elettrici, un vero e proprio centro di pellegrinaggio. Elon Musk, in più di un’occasione, ha sottolineato l’intenzione di rendere questa rete di ricarica completamente indipendente dalla rete elettrica nazionale. Il suo sogno è quello di alimentare queste stazioni Tesla con energia solare, supportata da enormi batterie stazionarie capaci di accumulare energia da rilasciare a ogni veicolo che si reca alla stazione di ricarica.

La nuova struttura californiana prevista da Tesla avrà 168 punti di ricarica rapida, tutti V4 da 250 kW, e sarà aperta a tutti grazie all’adozione del sistema NACS. Negli Stati Uniti, la stazione è già stata soprannominata una “mini oasi”. Situata sulla Interstate 5, tra Los Angeles e la Bay Area, sarà equipaggiata con una potenza incredibile di 11 MW da energia solare e 39 MW di energia immagazzinata. La seconda stazione avrà invece una capacità più ridotta, con 1 MW di energia solare e 15,5 MWh di stoccaggio.