Famoso YouTuber perde lo sponsor dopo aver comprato un Tesla Cybertruck

Il Tesla Cybertruck è arrivato ed è rimasto uno dei veicoli più controversi e discussi nel panorama automobilistico degli ultimi anni. La sua silhouette attirano sguardi curiosi, ma richiamano inevitabilmente tante critiche.

Tale popolarità genera una risposta inevitabilmente mista, come abbiamo avuto modo di vedere nel corso di questo ultimo anno. Alcuni vedono il Cybertruck come un efficace strumento pubblicitario su ruote, altri restano persino disgustati nel vederlo circolare.

Un episodio interessante e collegato a questa fama, nel bene e nel male, del Cybertruck è rappresentato da Jerry Rig Everything, noto YouTuber ed esperto di tecnologia, al secolo Zack Nelson. Dopo aver acquistato il Cybertruck otto mesi fa, ha percorso oltre 15mila chilometri a bordo del pick-up elettrico Tesla. L’intento era quello di sfruttare il veicolo per trainare e trasportare carichi di ogni tipo mentre promuoveva la propria azienda.

Nelson ha descritto il suo viaggio con il Cybertruck come “mediocre” a causa di alcuni inconvenienti. Qualche difetto strutturale nel lungo periodo non sarebbe stato molto apprezzato dallo YouTuber. Molti i dubbi sulla qualità costruttiva del veicolo nel corso delle sue “avventure” e dei suoi video nella piattaforma. Tesla aveva inizialmente pubblicizzato il Cybertruck come dotato di un “esoscheletro”, ma la sua costruzione si è rivelata più simile a quella di un’auto monoscocca.

Lo YouTuber ha espresso preoccupazione per la vulnerabilità del Cybertruck, specie per quanto riguarda la resistenza per trainare pesi importanti. Anche il sistema di illuminazione ha suscitato qualche lamentela. I fari, posizionati sopra il paraurti, tendono a raccogliere neve, ostacolando la visibilità durante la guida. Insomma, non sono mancati gli inconvenienti della scelta di guidare il pick-up Tesla.

La situazione si complica ulteriormente quando arriva la reazione di uno sponsor che avrebbe dovuto finanziare il video di Nelson. Dopo aver scoperto che il Cybertruck era coinvolto nella realizzazione del contenuto web, lo sponsor ha comunicato avrebbe preferito non essere associato a contenuti legati al veicolo. È come se intorno al Cybertruck possano esserci ripercussioni negative sul business di chi lo possiede e persino di chi lo sponsorizza. Una bella fregatura per lo YouTuber.

Nelson sostiene che “le affermazioni di Musk non sono normali” e che hanno peggiorato quanto abbia già fatto Tesla con alcuni problemi dei suoi veicoli. Sembra che per questo autore di contenuti la luna di miele con il Cybertruck sia giunta al termine. È probabile che deciderà di passare a veicoli alternativi.