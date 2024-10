Tesla vuole vendere 500.000 veicoli in più nel 2025: come farà senza Model 2?

Il 2024 non è andato come previsto per Tesla, che ora ha intenzione di riprendersi le quote di mercato perse. Per il 2025, infatti, la casa automobilistica guidata da Elon Musk intende vendere 500.000 veicoli in più rispetto al 2024. Ciò significa un aumento delle vendite tra il 20 e il 30%, ovvero raggiungere tra i 2,2 e 2,4 milioni di veicoli venduti nel 2025, considerando che entro la fine di quest’anno dovrebbe concludere con circa 1,85 milioni di unità consegnate.

Tesla alza l’asticella per il 2025: vuole vendere mezzo milione di veicoli in più rispetto al 2024

Ma come potrà riuscirci? Per iniziare, l’azienda confida che l’aumento della produzione del Cybertruck le permetterà di incrementare il suo volume di vendite negli Stati Uniti. La sua capacità produttiva attuale è di circa 125.000 unità all’anno, più del doppio delle consegne previste entro la fine del 2024.

Tuttavia, Tesla intende puntare nuovamente tutto sui suoi due veicoli di punta: Model 3 e Model Y. L’ultimo in particolare debutterà con il restyling Juniper nei primi mesi del 2025 e Tesla si aspetta di recuperare tutte le vendite perse nel 2024. La Model Y, infatti, quest’anno non è riuscita a ripetere i numeri del 2023, quando si è portata a casa il premio di auto più venduta al mondo.

Negli ultimi giorni Elon Musk ha dichiarato che “non ha senso avere un modello da 25.000 dollari nella gamma. Sarebbe stupido e contro a ciò in cui crediamo”. Di conseguenza, sembra che la tanto chiacchierata Model 2 non si farà o, almeno, non sarà tanto economica quanto si crede.

Infine, l’imprenditore di origini sudafricane prevede anche che i miglioramenti nei suoi sistemi di guida autonoma (Autopilot e FSD) aiuteranno ad aumentare le vendite. Insomma, sembra che le aspettative siano molto alte per il 2025. Considerando però che il Cybercab, il robotaxi elettrico a guida autonoma (senza volante e pedali) non arriverà prima del 2026, sembra difficile al momento che riesca a raggiungere l’obiettivo prefissato. Mezzo milione di auto in più sono forse troppe, ma non ci resta che scoprire se Musk e soci riusciranno a compiere quest’impresa.