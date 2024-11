Tesla Model Y: ecco come potrebbe cambiare con il restyling in arrivo nel 2025

C’è molta attesa per l’arrivo della nuova generazione di Tesla Model Y. Nelle ultime settimane sono state pubblicate online diverse foto spia, che mostrano le prime novità del modello Juniper. La casa automobilistica punta molto su questo modello, in quanto il SUV elettrico quest’anno non è riuscito a ripetere i risultati del 2023, quando era stata l’auto più venduta al mondo. Grazie alle foto spia, diversi creatori digitali hanno potuto realizzare dei render che cercano di immaginare come sarà il design definitivo del modello.

Tesla Model Y: il restyling del SUV elettrico sarà così?

Tra questi c’è il designer TeslaTomMY1, che ha cercato di immaginare come sarà la Model Y di nuova generazione. Queste immagini ci permettono di vedere che il frontale adotterà un LED orizzontale che, insieme alla sua forma più affilata, conferirà al veicolo un aspetto più sportivo e moderno rispetto alla versione attuale. Sul posteriore il cambiamento più importante riguarda l’implementazione di una striscia LED a tutta lunghezza e, anche se nel render è presente il logo, nella versione finale del modello dovrebbe esserci la scritta “Tesla”.

Gli interni saranno molto simili a quelli proposti con la nuova Model 3 Highland. Anche potenza e autonomia subiranno dei miglioramenti con il restyling. In particolare, la batteria nella versione Long Range dovrebbe avere una capacità di 95 kWh, che consentirà al SUV elettrico di percorrere circa 800 km WLTP con una singola carica. Tuttavia, questa versione potrebbe arrivare entro la fine del 2025 o all’inizio del 2026.

La produzione del modello è già iniziata presso la Gigafactory di Shanghai, dove si stanno ottimizzando gli ultimi dettagli in vista della produzione di massa. Proprio dalla Cina, le ultime indiscrezioni raccontano che l’azienda sta lavorando anche ad una versione economica della Model Y. Questo modello dovrebbe essere più compatto del SUV, con una lunghezza di circa 4,5 metri, e un prezzo di circa 35.000 euro. Il debutto sul mercato di questo modello è previsto per i primi mesi del 2026.

Per quanto riguarda la Model Y Juniper, la versione a cinque posti arriverà all’inizio del 2025, mentre quella a sette posti debutterà nel quarto trimestre dell’anno.