Kia EV5 2025: tutti i dettagli su aspetto, tecnologie, motore, uscita e prezzi

La Kia EV5, nuovo modello a zero emissioni della casa sudcoreana, si presenta proporzioni muscolose e un aspetto grintoso. È stata progettata come un’alternativa moderna e sostenibile ai tradizionali SUV, puntando su tecnologia all’avanguardia e spazio intelligente.

Le dimensioni, 4,61 m in lunghezza, 1,87 m in larghezza e 1,71 me in altezza, con un passo generoso di 2,75 m, garantiscono un’abitabilità interna da segmento superiore. Il design del frontale si distingue per la nuova identità visiva digitale “Digital Tiger Face”. In questa nuova versione, la griglia è completamente chiusa, decorata da una firma luminosa LED che collega otticamente i proiettori verticali agli angoli. I fari a LED sottili e affilati integrano luci diurne dinamiche e indicatori direzionali animati.

Sotto la carrozzeria, la EV5 sfrutta la piattaforma modulare E-GMP, con sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori. Il sistema di sterzo elettrico a rapporto variabile e i freni a disco completano il comparto tecnico.

Parlando di motorizzazioni, Kia propone la EV5 con due architetture principali. Una configurazione a trazione anteriore con un motore elettrico sincrono da 217 CV e 310 Nm di coppia, e una versione più prestazionale a doppio motore con trazione integrale che eroga 313 CV e una coppia combinata di 480 Nm. L’accelerazione da 0 a 100 km/h varia dagli 8,5-8,9 secondi della trazione anteriore agli impressionanti 6,1-6,3 secondi della integrale. La velocità massima è limitata a 185 km/h.

La EV5 è equipaggiata con batterie LFP o NMC, a seconda delle versioni e dei mercati. L’opzione standard include una batteria LFP da 64,2 kWh, mentre le varianti long-range dispongono di accumulatori da 88,1 kWh (LFP) o 82 kWh (NMC). L’autonomia dichiarata nel ciclo WLTP varia da 400 km (per la versione base) a 555 km (per le versioni long-range), passando per circa 470-500 km per la Kia a trazione integrale.

L’abitacolo della EV5 riflette il concetto di “Connected Space” sviluppato da Kia. Tanto spazio, non c’è il tunnel centrale grazie al pianale piatto, e la configurazione 5 posti è ottimizzata per il massimo comfort. Il cruscotto è dominato da un display panoramico con strumentazione digitale da 12,3”, un touchscreen centrale da 12,3” e un terzo schermo da 5” per i comandi climatici. A seconda dell’allestimento, gli interni spaziano da tessuti ecologici tecnici a rivestimenti similpelle e inserti in alluminio.

L’infotainment è gestito da Kia Connect, con supporto OTA, Apple CarPlay e Android Auto cablati, doppia presa USB-C per fila, ricarica wireless, climatizzatore automatico bizona e illuminazione ambientale multicolore. La EV5 è inoltrte dotata di una suite ADAS completa, con cruise control adattivo Stop&Go, assistenza attiva al mantenimento di corsia, riconoscimento segnaletica stradale, frenata d’emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti, sistemi anti-collisione e parcheggio automatico con telecamere a 360 gradi.

Il debutto europeo della Kia EV5 è atteso entro la fine del 2025, con prezzi (indicativi) a partire da circa 40.000 euro, mentre la versione a trazione integrale GT-Line potrebbe superare la soglia dei 50.000 euro.