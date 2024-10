Tesla sta lavorando ai touchscreen girevoli: svelato il nuovo progetto

L’innovazione non si ferma mai e questo Tesla lo sa benissimo. Per questo motivo si trova lì dov’è. Così, dopo aver annunciato all’inizio del mese il Cybercab, la casa automobilistica non si ferma qui. L’azienda di Elon Musk starebbe infatti lavorando su nuovi display motorizzati che consentiranno ai conducenti di posizionarli come meglio preferiscono.

Tesla lavora ad una nuova tecnologia per schermi girevoli: i dettagli

Tuttavia, così come il robotaxi e il van elettrico annunciati lo scorso 10 ottobre, non sembra essere un’idea nuova. Alcune settimane fa il regista del film “Io, Robot”, aveva fatto notare la somiglianza dei nuovi veicoli elettrici del marchio con quelli che appaiono nel suo film, accusando di fatto Musk di averli copiati. L’idea degli schermi motorizzati è stata lanciata invece da diverse case automobilistiche cinesi, come BYD.

Tesla sta lavorando a qualcosa di simile, ovvero uno schermo centrale che può muoversi in base alle preferenze del conducente. Il brevetto in questione è stato scoperto nel 2022, e mostrava lo schermo ruotare meccanicamente. Successivamente, sulla Tesla Model S Plaid era stato scoperto un sistema simile, bloccato però dalla casa automobilistica. Questo sistema, però, era differente dal brevetto originale, e prevedeva la rotazione del display a seconda dell’altezza del conducente e alla direzione degli occhi.

Questo sistema però non è mai stato implementato ufficialmente, poiché troppo lento e rumoroso. Tesla però starebbe cercando di migliorare questo sistema e renderlo più efficiente e “silenzioso”. Secondo un nuovo brevetto depositato a metà ottobre 2024, infatti, ricorda il brevetto originale del 2022 ma più completo e complesso.

Al momento non è chiaro se questo sistema sarà un’esclusiva delle future generazione dei modelli elettrici Tesla o sarà possibile implementarli anche su modelli “vecchi”. L’uscita della Tesla Model Y Juniper, il restyling del SUV elettrico, è imminente, dunque potremmo avere più dettagli a riguardo nei prossimi mesi.