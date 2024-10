Tesla Model Y Juniper: svelata la data d’inizio della produzione in Cina

Le vendite della Tesla Model Y sono calate drasticamente, almeno rispetto al 2023, dove ha dominato qualsiasi classifica in diversi mercati. Lo scorso anno, infatti, è stata l’auto più venduta al mondo. Nel 2024 però le cose sono cambiate e il SUV elettrico, per tornare lì dov’era prima, si prepara ad un aggiornamento stilistico e tecnologico fondamentale. Dopo mesi di foto spia e test, sembra che presto la nuova Tesla Model Y Juniper entrerà in produzione.

Tesla Model Y Juniper: la produzione della nuova generazione inizierà in Cina

Secondo i media cinesi, infatti, la produzione della nuova Model Y Juniper inizierà martedì 22 ottobre presso la Gigafactory di Shanghai. Al momento sarà molto limitata e usciranno dalla fabbrica soltanto 12 unità al giorno, per poter verificare il corretto funzionamento dei macchinari e prepararli alla produzione di massa. Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova generazione del SUV elettrico seguirà le orme della Model 3 Highland, con un frontale più affilato e una migliore aerodinamica.

La batteria sarà più efficiente e sarà disponibile in tre versioni. Tra queste ci sarà una nuova versione Long Range con un’autonomia di circa 800 km con una singola carica. Gli interni saranno simili alla Model 3 Highland, con schermi dietro i sedili posteriori e maggiore spazio sia per i passeggeri che per i bagagli.

Nonostante l’inizio della produzione sia prevista per domani, il suo arrivo sul mercato non avverrà prima del 2025. Il suo debutto è atteso infatti per il primo trimestre del prossimo anno, il che permetterà alla casa automobilistica di iniziare l’anno nuovo con vendite che dovrebbero tornare a crescere dopo un 2024 molto difficile.

Oltre alla versione a cinque posti, debutteranno anche versioni a sei e sette posti, che arriveranno sul mercato entro la fine del 2025. L’obiettivo di Tesla, ora, resta quello di rispondere alla concorrenza cinese, sempre più agguerrita nonostante i dazi dell’Unione Europea e Stati Uniti. Per questo motivo, nonostante gli aggiornamenti, ci si aspetta un prezzo simile o addirittura inferiore alla precedente generazione.

Il 2025 per Tesla sarà comunque un anno pieno di sorprese, tra il debutto della nuova Model Y e la tanto chiacchierata Model 2, la prima low-cost elettrica del marchio, che dovrebbe avere un costo di circa 25.000 euro. Molti si aspettavano i primi dettagli su questo modello durante la presentazione del Cybercab, il robotaxi dell’azienda, tenutasi lo scorso 10 ottobre. Così non è stato e ciò ha causato il crollo delle azioni di circa il 9%.