Tesla crolla in Germania nel 2024 e perde il primato: i dati

Sin dall’inizio del 2024, la Germania sta faticando sul mercato delle auto elettriche, principalmente a causa del taglio degli incentivi alla fine di dicembre 2023. Una situazione simile potrebbe accadere nel 2025 anche in Italia, che seguirà la stessa strategia in seguito al taglio di 4,6 miliardi dal fondo automotive. Lo scorso anno la casa automobilistica statunitense ha dominato le classifiche, ma Volkswagen e BMW hanno recuperato terreno, superando le vendite dell’azienda guidata da Elon Musk.

Tesla, le vendite continuano a scendere in Germania: 2024 da dimenticare

La concorrenza continua ad avanzare, mentre Tesla continua a registrare numeri insoddisfacenti. Nello specifico, secondo i dati raccolti dalla KBA, fino a ottobre Tesla ha piazzato sul mercato tedesco 31.461 unità, mentre BMW e Volkswagen rispettivamente 33.167 e 49.234 veicoli. L’azienda di Elon Musk ha registrato 23.300 unità in meno rispetto al 2023, mentre Volkswagen 9.400. Tra queste, BMW ha registrato un aumento di 6.600 immatricolazioni.

Tesla ha intenzione di riprendersi le quote di mercato perse con la nuova Model Y Juniper, restyling del SUV elettrico che debutterà sul mercato nel corso del 2025. L’obiettivo della casa automobilistica è quello di vendere 500.000 unità in più rispetto al 2024, il che porta il totale a circa 2,2 milioni di veicoli. Un obiettivo alquanto ambizioso, considerando come sta proseguendo l’anno corrente.

Inoltre, dopo che Musk ha confermato che la Model 2 da 25.000 euro è stata scartata, l’obiettivo si fa ancora più complicato da raggiungere. La speranza è che la nuova Model Y Juniper riesca ad avvicinarsi ai numeri del 2023, quando il SUV elettrico si è aggiudicato il premio di auto più venduta al mondo.

Anche la produzione del Tesla Cybertruck dovrebbe aumentare il ritmo, ma 500mila veicoli da vendere in più non sono pochi. Sta di fatto che Tesla potrebbe avere un asso nella manica. Non ci resta che attendere per scoprirlo.