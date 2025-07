Nuova BMW X5 avvistata al Nurburgring, tutte le novità del prossimo facelift

Nonostante non si tratti di una variante M, il nuovo prototipo della BMW X5 (con nome interno G65), avvistato recentemente durante una sessione di test al Nurburgring, si distingue per un comportamento sorprendentemente dinamico e una forte presenza su strada. Ancora camuffato e con gruppi ottici provvisori, il SUV di medie dimensioni mostra chiaramente l’influenza stilistica del concept Vision Neue Klasse X, che sta guidando l’evoluzione estetica del marchio bavarese.

Il frontale della X5 si fa notare per i fari anteriori più sottili, abbinati a una calandra a doppio rene full-width, elemento ormai distintivo della nuova generazione BMW. Le linee dei passaruota posteriori squadrati e il disegno rinnovato dei montanti posteriori conferiscono alla vettura una maggiore larghezza visiva, contribuendo a differenziare ulteriormente la X5 dalla sempre più voluminosa X3.

Tra le novità più interessanti troviamo l’eliminazione delle tradizionali maniglie delle portiere, sostituite da alette a filo carrozzeria, simili a quelle viste sulla Vision Neue Klasse X e già adottate da altri modelli come la Ford Mustang Mach-E. Anche le appendici aerodinamiche alla base dei montanti B e C rafforzano il look moderno e aerodinamico.

Nonostante non siano ancora disponibili scatti dell’abitacolo, è quasi certo che la nuova X5 integrerà molte innovazioni provenienti dalla filosofia Neue Klasse. Parliamo di tecnologie come il BMW Operating System X, il Panoramic iDrive e un volante touch-sensitive, soluzioni che rappresentano l’impronta digitale dell’era software-defined ma che potrebbero non incontrare il favore degli amanti dell’ergonomia tradizionale.

Dal punto di vista tecnico, il prototipo della X5 avvistato con doppio terminale di scarico suggerisce la presenza di un motore sei cilindri in linea turbo mild-hybrid, capace di offrire assistenza elettrica in fase di spinta e una riduzione delle emissioni. Secondo le indiscrezioni, sono previste due varianti V8, la M60 xDrive e l’attesa versione M vera e propria. Tuttavia, la M60e xDrive, con sistema ibrido plug-in basato su un sei cilindri accoppiato a un motore elettrico integrato nella trasmissione, potrebbe essere l’opzione più diffusa sui mercati europei.